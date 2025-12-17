मुंबई: सबसे तेज ट्वीट का असर, वर्ली सी लिंक पर 252 की रफ्तार से दौड़ी लैम्बॉर्गिनी जब्त, Video

मुंबई में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. वर्ली सी लिंक पर टेस्ट ड्राइव के दौरान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई गई एक लग्जरी कार लैम्बॉर्गिनी को मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया है. इस कार्रवाई के बाद साफ संदेश दिया गया है कि मुंबई की सड़कों पर इस तरह के स्टंट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह लैम्बॉर्गिनी कार HR 70 F 1945 नंबर की है. तेज रफ्तार की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट @SabSeTezz1 पर सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. इसके आधार पर वर्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई कार

जांच में सामने आया है कि यह कार मूल रूप से सूरत की है और इसके मालिक का नाम नीरव पटेल बताया जा रहा है, जो अहमदाबाद के निवासी हैं. सूत्रों के अनुसार कार डीलर फैज अडेनवाला द्वारा इस गाड़ी को चलाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि कार की टॉप स्पीड दिखाने के लिए यह टेस्ट ड्राइव की जा रही थी.

पुलिस ने बताया कि फिलहाल गाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. वर्ली पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 183 और 184 के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर नंबर 564 है, जो 13 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई.

पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने कार को किया जब्त

मुंबई ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए यह साफ कर दिया गया है कि नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि गाड़ी जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. वर्ली सी लिंक जैसे व्यस्त मार्ग पर इस तरह की तेज रफ्तार न सिर्फ चालक के लिए, बल्कि अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकती है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्टर- विक्रम चौहान