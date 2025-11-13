मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में शरद पवार गुट का दबदबा, अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) का चुनाव संपन्न हो गया है. एमसीए चुनाव में शरद पवार गुट के पैन का दबदबा दिखा. शरद पवार गुट ने एमसीए के अध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर जीत हासिल की है. शरद पवार और आशीष शेलार की अगुवाई वाले पैनल से शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कई नेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया है.

एमसीए चुनाव में शरद पवार और आशीष शेलार के पैनल से अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए. अजिंक्य के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं था. एनसीपी (एसपी) के विधायक जितेंद्र आव्हाड उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. इस पैनल के उम्मीदवारों ने कोषाध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, एपेक्स काउंसिल सदस्य की छह सीटें भी अपने नाम कर ली हैं.

एमसीए चुनाव में काउंसिल सदस्य के पद पर मिलिंद नार्वेकर विजयी रहे हैं. वहीं, निलेश भोसले जॉइंट सेक्रेटरी निर्वाचित हुए हैं. कोषाध्यक्ष पद पर अरमान मलिक विजयी रहे. इस पैनल से विघ्नेश कदम, नदीम मेनन, विकास रेपाले और भूषण पाटिल अपेक्स काउंसिल के लिए चुने गए. प्रमोद यादव, सूरज सामंत, संदीप विचारे और नील सावंत भी अपेक्स काउंसिल सदस्य निर्वाचित हुए हैं.

अजिंक्य नाइक ने क्या कहा

एमसीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने चुनाव नतीजों को पूरे मुंबई क्रिकेट परिवार की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि यह हमारे सभी क्लब, सचिवों और पुरुष-महिला क्रिकेटर के सामूहिक प्रयासों की जीत है. अजिंक्य नाइक ने अपनी जीत पर मजबूत समर्थन के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार का आभार भी व्यक्त किया.

पटोले बोले- क्रिकेट और राजनीति अलग

एमसीए चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के विधायक नाना पटोले का बयान आया है. नाना पटोले ने कहा कि क्रिकेट और राजनीति, दो अलग-अलग चीजें हैं. उन्होंने एमसीए चुनाव में पवार पैनल की जीत को क्रिकेट प्रशासन के बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बताया.

