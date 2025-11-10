scorecardresearch
 

पार्थ पवार ज़मीन विवाद: बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया को 'अवैध' बेदखली का नोटिस जारी

पुणे में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन की विवादित बिक्री को लेकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज जांच के घेरे में है. ज़मीन ‘महार वतन’ समुदाय की थी और BSI के लीज़ पर थी. सस्पेंड तहसीलदार ने BSI को गैर-कानूनी बेदखली नोटिस भेजा था.

1973 में BSI को लीज़ पर दी गई थी जमीन (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे पार्थ से जुड़ी एक फर्म द्वारा पुणे में 40 एकड़ ज़मीन की विवादित डील के कुछ दिनों बाद, अब सस्पेंड हो चुके एक तहसीलदार ने लंबे समय से किराएदार रहे बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (BSI) को ज़मीन खाली करने को कहा था.

BSI को भेजे गए बेदखली नोटिस में, तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येओले ने केंद्रीय संगठन को बताया था कि कंपनी, अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP ने प्रॉपर्टी को 'कानूनी तौर पर' हासिल कर लिया है. पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि यह नोटिस 'गैर-कानूनी' था.

शहर के पॉश इलाके मुंडवा में 300 करोड़ रुपये में अमीडिया को ज़मीन बेचने का मामला जांच के दायरे में है. इस कंपनी में पार्थ पवार एक बड़े पार्टनर हैं. इस डील में गड़बड़ी और ज़रूरी मंज़ूरी न मिलने के आरोप लगे हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसकी मार्केट वैल्यू 1,800 करोड़ रुपये थी,

'लीज़ एग्रीमेंट खत्म हो गया...'

PTI को मिले सरकारी दस्तावेज़ों की कॉपी के मुताबिक, 40 एकड़ की 'महार वतन' ज़मीन, जो महार (अनुसूचित जाति) समुदाय की पुश्तैनी ज़मीन है, उसकी सेल डीड अमीडिया ने इस साल 20 मई को की थी. छह दिन बाद, कंपनी ने येओले से ज़मीन खाली करवाने को कहा. 9 जून को, येओले ने BSI के जॉइंट डायरेक्टर को लिखा कि उनका लीज़ खत्म हो गया है और उन्होंने एग्रीमेंट में एक 'री-ग्रांट' क्लॉज़ का हवाला दिया.

येओले ने भेजे गए नोटिस में कहा, "हम आपको सूचित करते हैं कि 20 दिसंबर 2024 को, असली ज़मीन मालिकों ने ऑक्यूपेंसी की कीमत जमा कर दी है. इसलिए, आपके ऑफिस के लिए यह सही और ज़रूरी है कि वह बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, पुणे को औपचारिक रूप से सूचित करे और उसे तुरंत ज़मीन खाली करने का निर्देश दे, क्योंकि अब लीज़ एग्रीमेंट खत्म हो गया है."

रिकॉर्ड के मुताबिक, यह ज़मीन मूल रूप से 1973 में BSI को लीज़ पर दी गई थी. पहली लीज़ 15 साल के लिए थी और बाद में इसे 1988 से 50 साल के लिए कुछ शर्तों और सालाना 1 रुपये किराए पर बढ़ाया गया था.

येओले ने 14 जुलाई को सब-डिविज़नल ऑफिसर को BSI को भेजे गए अपने कम्युनिकेशन के बारे में बताया और उन्हें ज़मीन और लीज़ खत्म होने के स्टेटस के बारे में अपडेट किया. इविक्शन नोटिस के बाद BSI की एक टीम पुणे कलेक्टर डूडी से मिली. कलेक्टर ने कहा कि इसके बाद ज़िला प्रशासन ने दखल दिया और येओले को कोई भी आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया. उसने मुंडवा ज़मीन मामले में उनके खिलाफ जांच भी शुरू की.

डूडी ने कहा कि BSI के साथ लीज़ एग्रीमेंट में एक क्लॉज़ है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार कभी इस ज़मीन को दोबारा देती है, तो उसे इस फैसले का सम्मान करना होगा. उन्होंने कहा, "इन 'ज़मीन मालिकों' ने अपनी सुविधा के हिसाब से इस क्लॉज़ का मतलब निकाला और दावा किया कि उन्होंने ज़मीन वापस लेने के लिए सरकार को पैसे दिए थे, इसलिए अब यह उनकी है. लेकिन यह गलत था. असल में, हमारी जांच के दौरान यह पता चला कि कोई भी DD जमा नहीं किया गया था."

अधिकारी ने कहा कि सरकारी ज़मीन को दोबारा देने का एक तय प्रोसेस होता है. उन्होंने कहा कि तहसीलदार येओले को प्रोसेस समझना चाहिए था और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए था. उनके काम गलत थे, इसलिए जांच शुरू की गई और पूरा प्रोसेस रोक दिया गया.

उन्होंने कहा कि सेल डीड होने के बावजूद, जिस पर 21 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई थी, ज़मीन अभी भी सरकार के नाम पर ही है.

डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि यह डील कैंसिल कर दी गई है. उन्होंने दावा किया है कि पार्थ को पता नहीं था कि उनकी फर्म ने जो ज़मीन खरीदी थी, वह सरकार की है. रजिस्ट्रार ऑफिस के इंस्पेक्टर जनरल की शिकायत के आधार पर, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी (जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए ज़मीन के 272 'मालिकों' का प्रतिनिधित्व किया था) और सब-रजिस्ट्रार आर बी तारू के खिलाफ कथित गबन और धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज की है.

 
