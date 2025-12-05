अजित पवार के बेटे की शादी किससे हो रही, जानें किस इस्लामी देश में लेंगे सात फेरे?

महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल माने जाने वाले पवार परिवार में आजकल शादियों का दौर चल रहा है. उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार के बेटे जय पवार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जय पवार का विवाह ऋतुजा पाटिल के साथ हो रहा है, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. शादी का यह कार्यक्रम महाराष्ट्र या फिर देश के किसी शहर में नहीं बल्कि सात समंदर पार इस्लामी मुल्क बहरीन में रखा गया है.

जय पवार और ऋतुजा पाटिल की शादी का कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हो रहा है. बहरीन की राजधानी मनामा के फाइव-स्टार होटल 'द रिट्ज़ कार्लटन' में शादी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब 400 मेहमान शिरकत करेंगे. शादी का फंक्शन गुरुवार से ही शुरू हो गया है और रविवार तक चलेगा.

कौन हैं ऋतुजा पाटिल, जो बनने जा रही अजित पवार की बहू

डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे जय पवार ने अपने जीवनसाथी के लिए जिस ऋतुजा पाटिल को चुना है, वह महाराष्ट्र के उद्योगपति प्रवीण पाटिल की बेटी हैं. ऋतुजा पाटिल ने अपनी पढ़ाई-लिखाई विदेश से की है. उन्होंने लॉस एंजिल्स से बैचलर ऑफ डिज़ाइन में ग्रेजुएशन किया है.

ऋतुजा पाटिल के पिता प्रवीण पाटिल व्यापार जगत में एक जाना-माना नाम हैं. वह महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन के रहने वाले हैं. ऋतुजा पाटिल की बड़ी बहन की शादी भी जाने-माने बिजनेसमैन केसरी ट्रैवल्स के घर में हुई है. वह केसरी पाटिल की बहू हैं.

प्रवीण पाटिल एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, जिसका नाम 'एलिवेटएज कंसल्टिंग' है. पाटिल एक सोशल मीडिया फर्म भी चलाते हैं, जिसने पिछले साल 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा के कैंपेन में एक्टिव रोल निभाया था.

इस्लामी देश में हो रही जय पवार और ऋतुजा की शादी

अजित पवार ने अपने बेटे जय पवार की शादी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्लामी देश बहरीन को चुना है. अजित पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार बड़े हैं और जय पवार छोटे हैं। जय पवार और ऋतुजा पाटिल बहरीन के फाइव-स्टार होटल 'द रिट्ज़ कार्लटन' में शादी के बंधन में बंधेंगे। यह ग्रैंड फंक्शन चार दिनों तक चलेगा.

जय-ऋतुजा की शादी का फंक्शन रविवार तक चलेगा

जय पवार और ऋतुजा पाटिल की शादी का फंक्शन गुरुवार से ही शुरू हो गया है. गुरुवार को मेहंदी सेरेमनी का कार्यक्रम हुआ है। अब शुक्रवार को बारात और शादी की रस्में होंगी. पवार परिवार शनिवार दोपहर बीच गेम्स खेलकर बिताएगा, जिसके बाद शाम को संगीत का कार्यक्रम रखा गया है. इसके बाद सेलिब्रेशन रविवार को रिसेप्शन के साथ खत्म होगा.

महाराष्ट्र के पावरफुल राजनीतिक परिवार के सदस्य बहरीन में इकट्‌ठा हैं. जय पवार-ऋतुजा की शादी में 400 मेहमानों के उपस्थित रहने की संभावना है. यह शादी पूरी तरह से प्राइवेट इवेंट की तरह है. यह पवार परिवार में दूसरी शादी है. इससे पहले अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे युगेंद्र पवार की 30 नवंबर को मुंबई में शादी हुई है और अब अजीत पवार के बेटे की शादी हो रही है.

