महाराष्ट्र: चुनाव से पहले BJP नेता के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव से ठीक दो दिन पहले अंबरनाथ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार पवन वालेकर के चुनावी कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना ने न सिर्फ इलाके में दहशत पैदा कर दी, बल्कि चुनावी माहौल को भी पूरी तरह गरमा दिया है.

बीजेपी नेता के दफ्तर पर फायरिंग

यह वारदात बुधवार देर रात करीब 1 बजे अंबरनाथ पश्चिम के नवीन भेंडी पाड़ा इलाके में हुई. उस समय पवन वालेकर अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे. इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात आरोपी वहां पहुंचे और कार्यालय की ओर चार राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग की गोलियां सीधे कार्यालय के कांच में जा लगीं, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

इस हमले में कार्यालय में तैनात एक सुरक्षाकर्मी की उंगली में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. राहत की बात यह रही कि पवन वालेकर और अन्य कार्यकर्ता सुरक्षित हैं. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात

पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं. घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी सचिन गोरे ने बताया कि शुरुआती जांच में दो अज्ञात आरोपियों द्वारा फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन अलग-अलग जांच टीमें गठित की हैं, जबकि क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम भी समानांतर जांच कर रही है.

डीसीपी गोरे के अनुसार, आरोपियों की पहचान, उनके भागने के रास्तों और घटना के पीछे के मकसद की हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा.

इसी इलाके में सीएम की जनसभा

इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रस्तावित सभा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत 800 पुलिसकर्मी, 400 होमगार्ड और 110 वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं. शहरभर में नाकाबंदी, लगातार गश्त और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

