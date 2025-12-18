scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: चुनाव से पहले BJP नेता के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

अंबरनाथ नगर पालिका चुनाव से दो दिन पहले BJP उम्मीदवार पवन वालेकर के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग कर दी. घटना में एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है. पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है. पुलिस ने तीन जांच टीमें और क्राइम ब्रांच को जांच में लगाया है, जबकि शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

Advertisement
X
फायरिंग की वारदात CCTV में कैद (Photo: Screengrab)
फायरिंग की वारदात CCTV में कैद (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव से ठीक दो दिन पहले अंबरनाथ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार पवन वालेकर के चुनावी कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना ने न सिर्फ इलाके में दहशत पैदा कर दी, बल्कि चुनावी माहौल को भी पूरी तरह गरमा दिया है.

बीजेपी नेता के दफ्तर पर फायरिंग

यह वारदात बुधवार देर रात करीब 1 बजे अंबरनाथ पश्चिम के नवीन भेंडी पाड़ा इलाके में हुई. उस समय पवन वालेकर अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे. इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात आरोपी वहां पहुंचे और कार्यालय की ओर चार राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग की गोलियां सीधे कार्यालय के कांच में जा लगीं, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

सम्बंधित ख़बरें

सरपंच मर्डर केस: मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड को बड़ा झटका, HC ने खारिज की जमानत याचिका 
दो साल की सजा के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे माणिकराव कोकाटे (Photo: Abhijit Karande)
गिरफ्तारी वारंट के बीच महाराष्ट्र के खेल मंत्री की हाईकोर्ट में दस्तक, सजा को दो चुनौती 
Lamborghini Seized After Clocking 252 kmph on Worli Sea Link During Test Drive
सबसे तेज ट्वीट का असर, वर्ली सी लिंक पर 252 की रफ्तार से दौड़ी लैम्बॉर्गिनी जब्त, Video  
subhash thakur
कौन है दाऊद का मेंटर सुभाष ठाकुर? शागिर्दी से दुश्मनी तक पूरी कहानी 
अजित पवार खेमे के मंत्री पर संकट (Photo: ITG/ Abhijit Karande)
दो साल की सजा मिलते ही महाराष्ट्र के खेल मंत्री अस्पताल में भर्ती, अरेस्ट वारंट जारी 

इस हमले में कार्यालय में तैनात एक सुरक्षाकर्मी की उंगली में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. राहत की बात यह रही कि पवन वालेकर और अन्य कार्यकर्ता सुरक्षित हैं. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात

पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं. घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी सचिन गोरे ने बताया कि शुरुआती जांच में दो अज्ञात आरोपियों द्वारा फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन अलग-अलग जांच टीमें गठित की हैं, जबकि क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम भी समानांतर जांच कर रही है.

Advertisement

डीसीपी गोरे के अनुसार, आरोपियों की पहचान, उनके भागने के रास्तों और घटना के पीछे के मकसद की हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा.

इसी इलाके में सीएम की जनसभा

इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रस्तावित सभा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत 800 पुलिसकर्मी, 400 होमगार्ड और 110 वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं. शहरभर में नाकाबंदी, लगातार गश्त और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement