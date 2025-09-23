scorecardresearch
 

Feedback

फ़रीदाबाद में एसीपी की थार ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला, दर्दनाक मौत

फरीदाबाद में एसीपी की थार ने एक प्रॉपर्टी डीलर को कुचल दिया. जिससे प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई. बताया जाता है कि थार एसीपी का रिश्तेदार चला रहा था.

Advertisement
X
एसीपी की थार से प्रॉपर्टी डीलर की मौत पर बवाल. (Photo: Screengrab)
एसीपी की थार से प्रॉपर्टी डीलर की मौत पर बवाल. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के फरीदाबाद में एसीपी की थार जीप ने एक प्रॉपर्टी डीलर को कुचल दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया और सड़क पर ही जाम लगा दिया. साथ ही प्रॉपर्टी डीलर का शव लेने से भी इनकार कर दिया. जिस वक्त घटना हुई, उस वक्त थार एसीपी का कोई रिश्तेदार चला रहा था. 

प्रॉपर्टी डीलर का नाम मनोज कुमार था. बताया जाता है कि मनोज वृंदावन से अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद लौट था. वह यहां सेक्टर 12 स्थित एक ढाबे पर अपने दोस्तों के साथ खाना-खाने के लिए रुका था.

यह भी पढ़ें: थार ने मारी टक्कर, घिसटती चली गई महिला, अब बोली- एक्शन नहीं चाहिए...बात नहीं बढ़ानी, VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

Taharas rampage in Lucknow, 2 dead, driver arrested.
लखनऊ में बेकाबू Thar ने E-रिक्शा को उड़ाया, 2 की मौत, कई गंभीर 
रेगिस्तान में रोमांच, थार के 6 शानदार एक्सपीरियंस जो सफर को बना देंगे यादगार  
मां- मां करती मासूम को जमीन पर पटका... शख्स ने गर्लफ्रेंड की बेटी को उतारा मौत के घाट 
delhi ToD plan by manohar lal khattar
दिल्ली का ToD प्लान, ट्रैफिक कम-पॉल्यूशन फ्री राजधानी! 
थाने में पति-पत्नी के बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा. (Photo: Representational)
पुलिस के सामने एक-दूसरे पर टूट पड़े पति-पत्नी, मची अफरा-तफरी 

लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए टोकने पर कुचला

मनोज के परिजनों का आरोप है मनोज ने लापरवाही से जीप चला रहे चालक को टोका था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई. मनोज के परिजनों का यह भी आरोप है कि जीप उस समय एसीपी का कोई परिजन चल रहा था. जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने फिर बरपाया कहर, मोती नगर में बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

Advertisement

पुलिस का कहना है कि एक एसीपी के नाम पर रजिस्टर्ड कार ने एक प्रॉपर्टी डीलर को कुचल दिया. जिससे प्रापर्टी डीलर की मौत हो गई. फिलहाल पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement