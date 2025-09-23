फ़रीदाबाद में एसीपी की थार ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला, दर्दनाक मौत

हरियाणा के फरीदाबाद में एसीपी की थार जीप ने एक प्रॉपर्टी डीलर को कुचल दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया और सड़क पर ही जाम लगा दिया. साथ ही प्रॉपर्टी डीलर का शव लेने से भी इनकार कर दिया. जिस वक्त घटना हुई, उस वक्त थार एसीपी का कोई रिश्तेदार चला रहा था.

प्रॉपर्टी डीलर का नाम मनोज कुमार था. बताया जाता है कि मनोज वृंदावन से अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद लौट था. वह यहां सेक्टर 12 स्थित एक ढाबे पर अपने दोस्तों के साथ खाना-खाने के लिए रुका था.

लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए टोकने पर कुचला

मनोज के परिजनों का आरोप है मनोज ने लापरवाही से जीप चला रहे चालक को टोका था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई. मनोज के परिजनों का यह भी आरोप है कि जीप उस समय एसीपी का कोई परिजन चल रहा था. जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है.

पुलिस का कहना है कि एक एसीपी के नाम पर रजिस्टर्ड कार ने एक प्रॉपर्टी डीलर को कुचल दिया. जिससे प्रापर्टी डीलर की मौत हो गई. फिलहाल पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है.



