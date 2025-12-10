scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, 8वीं मंजिल तक कई दुकानें राख

सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है. स्थानीय कॉरपोरेटर, फायर कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचकर हालात की निगरानी कर रहे हैं. आग पर काबू पाने के कोशिश तेजी से जारी हैं.

Advertisement
X
सूरत में टेक्स्टाइल मार्केट में भीषण आग लग गई. (Photo- Screengrab)
सूरत में टेक्स्टाइल मार्केट में भीषण आग लग गई. (Photo- Screengrab)

सूरत शहर के पर्वत पाटिया इलाके में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब राज टेक्सटाइल मार्केट में अचानक भीषण आग भड़क उठी. मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई आग देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई और आठवीं मंजिल तक पहुंचकर कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के कारोबारी और स्थानीय लोग घबराकर बाहर निकल आए.

सुबह 7:14 बजे फायर कंट्रोल रूम में घटना की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद डुम्भाल, मान दरवाजा और डिंडोली फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं. लेकिन मार्केट के इलेक्ट्रिक डक्ट के जरिए धुआं तेजी से पूरे कॉम्प्लेक्स में फैलता देख तुरंत ब्रिगेड कॉल जारी किया गया. इसके बाद सूरत फायर ब्रिगेड ने कुल 22 फायर स्टेशनों की टीमों और गाड़ियों को मौके पर तैनात किया.

यह भी पढ़ें: नैनीताल में लगी भीषण आग: चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर में अफरा-तफरी

सम्बंधित ख़बरें

Duplicate Transgender
सूरत: शादी में नेग लेने पहुंचे नकली किन्नर, असली किन्नरों ने नग्न कर पीटा, वीडियो  
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
दोस्ती, न्यूड वीडियो... हनी ट्रैप में फंसा कर शख्स से मांगे 50 लाख, महिला और वकील गिरफ्तार 
4 Accused Arrested
शादी के दबाव से नाराज होकर घर से भागी थी नाबालिग, दंपती ने नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला 
सूरत में बाइक ब्लॉगर की दर्दनाक मौत 
Death of 18-year-old bike blogger prince patel in surat accident
ब्लॉगिंग का पैशन बना जानलेवा! सड़क हादसे में यूट्यूबर की मौत, Video 

सूरत महानगरपालिका के चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारिक के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि तीसरी, पांचवीं और आठवीं मंजिल पर फंसे धुएं और आग को काबू में लाने के लिए फायर फाइटर्स को हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सहायता लेनी पड़ी. उन्होंने बताया कि 100 से 125 फायर फाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इमारत के अंदर प्रवेश किया और लगातार 3.5 घंटे तक आपरेशन चलाया, जिसके बाद आग को नियंत्रित किया जा सका.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया: जकार्ता की सात मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 20 लोगों ने गंवाई जान

शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, जब तक मुख्य इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद की गई, तब तक वायरिंग के जरिए आग तीन से चार मंजिलों तक पहुंच चुकी थी. दुकानों में भारी मात्रा में कपड़ा और अन्य सामग्री होने के कारण धुआं और तेज लपटें बढ़ती रहीं.

दमकल विभाग ने फिलहाल पूरी इमारत को सुरक्षित घोषित नहीं किया है. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement