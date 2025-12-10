सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, 8वीं मंजिल तक कई दुकानें राख

सूरत शहर के पर्वत पाटिया इलाके में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब राज टेक्सटाइल मार्केट में अचानक भीषण आग भड़क उठी. मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई आग देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई और आठवीं मंजिल तक पहुंचकर कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के कारोबारी और स्थानीय लोग घबराकर बाहर निकल आए.

और पढ़ें

सुबह 7:14 बजे फायर कंट्रोल रूम में घटना की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद डुम्भाल, मान दरवाजा और डिंडोली फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं. लेकिन मार्केट के इलेक्ट्रिक डक्ट के जरिए धुआं तेजी से पूरे कॉम्प्लेक्स में फैलता देख तुरंत ब्रिगेड कॉल जारी किया गया. इसके बाद सूरत फायर ब्रिगेड ने कुल 22 फायर स्टेशनों की टीमों और गाड़ियों को मौके पर तैनात किया.

यह भी पढ़ें: नैनीताल में लगी भीषण आग: चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर में अफरा-तफरी

सूरत महानगरपालिका के चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारिक के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि तीसरी, पांचवीं और आठवीं मंजिल पर फंसे धुएं और आग को काबू में लाने के लिए फायर फाइटर्स को हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सहायता लेनी पड़ी. उन्होंने बताया कि 100 से 125 फायर फाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इमारत के अंदर प्रवेश किया और लगातार 3.5 घंटे तक आपरेशन चलाया, जिसके बाद आग को नियंत्रित किया जा सका.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया: जकार्ता की सात मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 20 लोगों ने गंवाई जान

शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, जब तक मुख्य इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद की गई, तब तक वायरिंग के जरिए आग तीन से चार मंजिलों तक पहुंच चुकी थी. दुकानों में भारी मात्रा में कपड़ा और अन्य सामग्री होने के कारण धुआं और तेज लपटें बढ़ती रहीं.

दमकल विभाग ने फिलहाल पूरी इमारत को सुरक्षित घोषित नहीं किया है. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

---- समाप्त ----