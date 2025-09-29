scorecardresearch
 

गुजरात के बोटाद में बड़ा हादसा: खड़ी ट्रक से टकराई पर्यटकों से भरी बस, 3 की मौत और 20 घायल

गुजरात के बोटाद में यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत. (Photo: AI-generated)
गुजरात के बोटाद जिले में सोमवार तड़के एक सड़क हादसा हो गया. यहां निजी बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि 20 अन्य घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस निरीक्षक परबाद वंदा ने बताया कि बस जिले के रानपुर तालुका से पर्यटकों को लेकर आ रही थी. तभी पलियाद कस्बे के पास खड़े ट्रक से उसकी टक्कर हो गई. अधिकारी ने कहा कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए.

बस के अंदर फंस गए थे कई यात्री

बस जिले के रानपुर तालुका के एक गांव से पर्यटकों को लेकर आ रही थी. सभी जूनागढ़ गए थे और लौटते समय हादसा हो गया. अधिकारी ने बताया कि घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. 

स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद बस के अंदर बैठे लोगों में चीख-पुकार मच गई. कुछ लोग बस से निकलने में कामयाब रहे. जबकि कुछ अंदर फंस गए थे. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और फंसे लोगों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचवाया गया. 

