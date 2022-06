बांग्लादेश से अबू धाबी जा रहे प्लेन का इंजन फेल, अहमदाबाद में लैंड, DGCA ने दिये जांच के आदेश

बांग्लादेश से अबू धाबी जा रहे एक विमान की सोमवार देर रात गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है. अब DGCA ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिये हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, Air Arabia कंपनी के प्लेन ने बांग्लादेश के चटगांव (Chittagong) से उड़ान भरी थी. यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी जा रहा था.

फिर रास्ते में इसका एक इंजन बंद हो गया. तब पायलट इन कमांड ने May Day का अलर्ट दिया. इसके बाद विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया.

DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) ने फिलहाल बताया है कि Air Arabia के Airbus A320 एयरक्राफ्ट में दिक्कत आई थी. यह फ्लाइट (3L-062) चटगांव (बांग्लादेश) से अबू धाबी के लिए उड़ी थी. इसके इंजन नंबर वन में दिक्कत थी और वह बंद हो गया था.

Team from DGCA, Mumbai office In consultation with AAIB (Aircraft Accident Investigation Bureau) is being sent to Ahmedabad for preliminary investigation: Directorate General of Civil Aviation (DGCA)