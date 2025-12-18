स्कूटी सवार कपल को डंपर ने मारी टक्कर, टायर के नीचे आ गया महिला का सिर, हुई दर्दनाक मौत

गुजरात के अहमदाबाद शहर में तेज रफ्तार भारी वाहनों का खौफ एक बार फिर सामने आया है. वाडीनाथ चौक के पास एक्टिवा से गुजर रहे दंपति को एक बेकाबू डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी. इसके बाद डंपर का टायर महिला के सिर के ऊपर से गुजर गया. हादसे में महिला की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरा हादसा साफ तौर पर देखा जा सकता है.

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, एक्टिवा पर सवार दंपति सड़क से गुजर रहा था. उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर का अगला बायां हिस्सा एक्टिवा से टकरा गया. टक्कर लगते ही पति-पत्नी सड़क पर गिर पड़े. गिरने के बाद स्थिति और भयावह हो गई जब डंपर का बायां पिछला टायर एक्टिवा पर पीछे बैठी महिला के सिर के ऊपर से गुजर गया. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय गायत्री बहन के रूप में हुई है. उनके पति मनोज प्रजापति ने अहमदाबाद के बी डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, 13 दिसंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे वे अपनी पत्नी के साथ पांजरापोल स्थित ओजोन अस्पताल जा रहे थे, जहां उनके दामाद का इलाज चल रहा था. वाडीनाथ चौक पहुंचते ही पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी.

हादसे के बाद डंपर चालक कुछ दूरी पर वाहन रोककर खड़ा हुआ, लेकिन बाद में मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर दोनों को सोला सिविल अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने गायत्री बहन को मृत घोषित कर दिया, जबकि मनोज प्रजापति के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है.

इस मामले में अहमदाबाद बी डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1), 125(a), 125(b), 281 और मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 134(b), 117 और 184 के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है.

