सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मास्टरमाइंड को भारत लाया गया, गुरुग्राम STF ने किया अरेस्ट

हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए फायरिंग हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. इस हमले के मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को विदेश से भारत डिपोर्ट कर गुरुग्राम के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआत में आरोपी जेरूसलम में लोकेट हुआ था, बाद में उसे ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड से भारत लाया गया.

सुनील सरधानिया का नाम पहले ही फाजिलपुरिया के करीबी और प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या से जोड़ा जा चुका था. रोहित की हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 77 एसपीआर रोड पर बाइक सवार हमलावरों ने की थी. सरधानिया ने इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी.

पुलिस ने इस हत्याकांड को गैंगवार और करोड़ों रुपये के लेन-देन से जोड़कर जांच शुरू की थी. मामले में रोहित के दोस्त दीपक नांदल भी मुख्य संदिग्धों में शामिल थे, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर रोहित से अपमान किया और उधार लिए गए पैसे नहीं लौटाए. पुलिस ने बाद में कई शूटरों को गिरफ्तार कर मामले की तहकीकात की.

यह भी पढ़ें: सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को मारने आए 5 शूटर का गुरुग्राम में एनकाउंटर, 4 को लगी गोलियां

फायरिंग की घटना में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया बाल-बाल बच गए थे. गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर उनकी कार पर दो राउंड गोलियां चलाई गई थीं. इस मामले में पुलिस ने पहले भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

Advertisement

सुनील सरधानिया की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन ने इस मामले के पीछे की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है. गुरुग्राम पुलिस और STF ने पुष्टि की है कि अब आरोपी उनके कब्जे में है और उसे रोहित शौकीन की हत्या और राहुल फाजिलपुरिया पर हमले के आरोपों का सामना करना होगा. जांच अभी भी जारी है और पुलिस यह पता लगा रही है कि किस तरह की गैंग और प्रॉपर्टी विवाद इस हिंसा की वजह बने.

---- समाप्त ----