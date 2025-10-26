scorecardresearch
 

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मास्टरमाइंड को भारत लाया गया, गुरुग्राम STF ने किया अरेस्ट

हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए फायरिंग हमले के मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को विदेश से भारत डिपोर्ट किया गया, इसके बाद उसे गुरुग्राम STF ने गिरफ्तार कर लिया है. पहले जेरूसलम और बाद में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में लोकेट किए गए सरधानिया को भारत लाकर उसके खिलाफ रोहित शौकीन की हत्या और फाजिलपुरिया पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

सिंगर फाजिलपुरिया पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: Representational)
सिंगर फाजिलपुरिया पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: Representational)

हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए फायरिंग हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. इस हमले के मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को विदेश से भारत डिपोर्ट कर गुरुग्राम के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआत में आरोपी जेरूसलम में लोकेट हुआ था, बाद में उसे ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड से भारत लाया गया.

सुनील सरधानिया का नाम पहले ही फाजिलपुरिया के करीबी और प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या से जोड़ा जा चुका था. रोहित की हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 77 एसपीआर रोड पर बाइक सवार हमलावरों ने की थी. सरधानिया ने इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी.

पुलिस ने इस हत्याकांड को गैंगवार और करोड़ों रुपये के लेन-देन से जोड़कर जांच शुरू की थी. मामले में रोहित के दोस्त दीपक नांदल भी मुख्य संदिग्धों में शामिल थे, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर रोहित से अपमान किया और उधार लिए गए पैसे नहीं लौटाए. पुलिस ने बाद में कई शूटरों को गिरफ्तार कर मामले की तहकीकात की.

यह भी पढ़ें: सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को मारने आए 5 शूटर का गुरुग्राम में एनकाउंटर, 4 को लगी गोलियां

फायरिंग की घटना में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया बाल-बाल बच गए थे. गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर उनकी कार पर दो राउंड गोलियां चलाई गई थीं. इस मामले में पुलिस ने पहले भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

सुनील सरधानिया की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन ने इस मामले के पीछे की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है. गुरुग्राम पुलिस और STF ने पुष्टि की है कि अब आरोपी उनके कब्जे में है और उसे रोहित शौकीन की हत्या और राहुल फाजिलपुरिया पर हमले के आरोपों का सामना करना होगा. जांच अभी भी जारी है और पुलिस यह पता लगा रही है कि किस तरह की गैंग और प्रॉपर्टी विवाद इस हिंसा की वजह बने.

