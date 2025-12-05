scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी से मुलाकात, डिफेंस पर डील और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस... दिल्ली में पुतिन का आज ये रहेगा शेड्यूल

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में 23वें इंडिया-रशिया समिट के लिए आए हुए हैं. आज उनके दौरे का दूसरा दिन है. प्रधानमंत्री मोदी से पुतिन की अहम मीटिंग होगी, जिसमें ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी सहयोग पर फोकस रहेगा.

Advertisement
X
पीएम मोदी से मुलाकात के अलावा पुतिन राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे. (Photo: PTI)
पीएम मोदी से मुलाकात के अलावा पुतिन राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे. (Photo: PTI)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें इंडिया-रशिया समिट के लिए भारत आए हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज होने जा रही मीटिंग में ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन पर खास फोकस होगा. साल 2022 में रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह रूसी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा है. इस दौरान पुतिन कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. 

पहले दिन दिल्ली में लैंड करने के बाद उन्होंने पीएम मोदी ने रिसीव किया और शाम में पुतिन के साथ उनका डिनर था. 

भारत में आज पुतिन के दौरे का दूसरा दिन है. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज मीटिंग होगी और कई सेक्टर्स पर बातचीत होने की उम्मीद है. इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौते भी होने वाले हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Russian president's grand welcome in Delhi with PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को दिया खास तोहफा, गिफ्ट की रूसी भाषा में लिखी गीता  
exclusive interview with russian president vladimir putin on connecting with gen z
GEN Z को लेकर आजतक से क्या बोले पुतिन? 
Vladimir Putin World Exclusive.
NATO का विस्तार रूस के लिए चिंता की बात? पुतिन ने दिया ये जवाब 
russia president Vladimir Putin
PM मोदी से दोस्ती, ट्रंप टैरिफ और यूक्रेन जंग... पुतिन का पूरा Super Exclusive इंटरव्यू यहां पढ़ें 
पुतिन दिल्ली में, दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो इन सड़कों को करें अवॉइड 

दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल 

  • सुबह 11.00 बजे: पुतिन सेरेमोनियल वेलकम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे.
  • सुबह 11.30 बजे: वह पुष्पांजलि समारोह के लिए राजघाट जाएंगे.
  • सुबह 11.50 बजे: नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग.
  • दोपहर 1.50 बजे: हैदराबाद हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस.
  • शाम 7.00 बजे: पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे.
  • रात 9.00 बजे: भारत से रूस के लिए निकलेंगे और अपना दौरा खत्म करेंगे.

यह भी पढ़ें: NATO का विस्तार रूस के लिए चिंता की बात? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पुतिन ने दिया ये जवाब

Advertisement

पीएम मोदी के साथ क्यों अहम है पुतिन की मीटिंग?

नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच डिप्लोमैटिक मीटिंग कई वजहों से ज़रूरी है. बातचीत में तेल सप्लाई और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर बात होने की उम्मीद है. इसके अलावा, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 फाइटर जेट खरीदने पर भी बातचीत होगी.

जियोपॉलिटिकल बदलावों के बीच, पुतिन का दौरा भारत-रूस रिश्तों की अहमियत को दिखाता है, जिसमें दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़बूत करना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    करियर राशिफल
    Advertisement