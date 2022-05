अधीर रंजन से दिल्ली पुलिस ने मांगी 'हैक' डिवाइस, विवादित ट्वीट पर हुआ था बवाल

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ट्विटर अकाउंट हैक मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन मोड में आ गई है. शनिवार रात दिल्ली पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी से 'हैक' किए गए डिवाइस को जांच के लिए जमा करने का अनुरोध किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले में जांच की जा रही है.

बता दें कि शनिवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था. इसमें पूर्व पीएम राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कथित तौर पर एक विवादित बयान को कोट किया गया था. हालांकि, कुछ देर बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया था और नया पोस्ट किया गया था. इसके बाद अधीर रंजन ने साफ भी किया था कि उनके ट्विटर अकाउंट को हैक करके एक पोस्ट किया गया. उनका इस संबंध में कोई लेना-देना नहीं है.

दिल्ली पुलिस बोली- जांच के लिए डिवाइस उपलब्ध कराएं

मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी से अपनी डिवाइस जमा करने का अनुरोध किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इसे 'हैक' कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा- इस मामले को हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. आपसे अनुरोध है कि आगे की जांच करने के लिए आप हमें वो डिवाइस उपलब्ध कराएं, जिसके बारे में आपने दावा किया है कि अकाउंट को हैक किया गया है. आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं. विधिक कार्यवाही की जा रही है.

Thank you @adhirrcinc for bringing the issue to our notice. It's requested that you submit us the devices which you claim to hv been hacked for conducting the investigation on the basis of the complaint made by you. Looking fwd to your co-operation. Legal action is being taken. pic.twitter.com/Yh3NRPCioN