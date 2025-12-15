40 फ्लाइट्स रद्द, सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां... घने कोहरे के बीच ऐसी हुई दिल्ली वालों की सुबह

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम के करवट लेने की वजह से शहर में उथल-पुथल जैसी स्थिति सामने आई है. सड़क मार्ग से लेकर रेल और हवाई यात्राओं तक पर बुरा असर पड़ा है. दिल्ली की सड़कों पर सुबह-सुबह वाहन रेंगते नजर आए. वहीं, कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं. आज सुबह दिल्ली में घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी ने सभी एयरलाइन्स के फ्लाइट ऑपरेशन को भी प्रभावित किया है. अब तक दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने वाली 40 फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं, जिसमें 19 उड़ानें एयर इंडिया की हैं.
एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और जैसे ही ऐसा करना सुरक्षित होगा, परिचालन फिर से शुरू कर देंगे. एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा के हित में और मेहमानों के लिए लंबे समय तक अनिश्चितता से बचने के लिए, एयरलाइन ने कुछ फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं.
एयर इंडिया ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा, "एयरपोर्ट पर हमारी टीमें चौबीसों घंटे यात्रियों की सहायता और समर्थन के लिए काम कर रही हैं. यात्रियों से गुजारिश है कि एयरपोर्ट जाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें."
रद्द की गई फ्लाइट्स की लिस्ट
एयर इंडिया ने उन फ्लाइट्स की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें आज घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण रद्द कर दिया गया है.
इससे पहले भी एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए घने कोहरे की वजह से दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने की जानकारी दी थी. इसके साथ ही एयरलाइन ने यात्रियों से गुजारिश किया था कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें.
इंडिगो ने क्या कहा?
इंडिगो ने कहा, "घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी (न्यूनतम से कम) ने दिल्ली और उत्तरी भारत के अन्य एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो दुर्भाग्य से हमारे कंट्रोल से बाहर है. हमारी टीमें स्थिति पर करीब से नज़र रख रही हैं और तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं."
एयरलाइन ने कहा, "जब तक ऑपरेशन मौजूदा मौसम के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, कुछ फ्लाइट्स में देरी हो सकती है, जबकि कुछ अन्य फ्लाइट्स को सुरक्षा को प्राथमिकता देने और एयरपोर्ट पर लंबे इंतज़ार को कम करने के लिए पूरे दिन पहले से ही कैंसिल किया जा सकता है. हमने अपने कस्टमर्स को सलाह जारी की है और असुविधा को कम करने के लिए उन्हें पहले से ही सूचित कर रहे हैं."
इंडिगो ने आगे कहा, "हम कस्टमर्स से गुजारिश करते हैं कि वे हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपनी फ्लाइट स्टेटस के बारे में अपडेट रहें क्योंकि कुछ और देरी भी हो सकती है. हमारी टीमें यात्रा के हर कदम पर हमारे कस्टमर्स की मदद करने और लगातार सपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हैं."
शहर में ऑरेंज अलर्ट...
सोमवार सुबह दिल्ली में घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं और ट्रेनें घंटों देरी से चलीं. पूरे शहर में सुबह का ट्रैफिक धीमा हो गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है. IMD ने बताया कि सुबह का तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया.
पहले से ही खराब हवा की क्वालिटी की स्थिति अब बदतर हो गई है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) "बहुत गंभीर" कैटेगरी में चला गया, जो 456 के पार पहुंच गया. सोमवार तड़के अशोक विहार में AQI 500 रिकॉर्ड किया गया.
