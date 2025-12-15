scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

40 फ्लाइट्स रद्द, सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां... घने कोहरे के बीच ऐसी हुई दिल्ली वालों की सुबह

दिल्ली में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते हवाई यात्राएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइट्स रद्द कीं. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, वहीं AQI बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गया.

Advertisement
X
घने कोहरे ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुश्किलें (Photo: PTI)
घने कोहरे ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुश्किलें (Photo: PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम के करवट लेने की वजह से शहर में उथल-पुथल जैसी स्थिति सामने आई है. सड़क मार्ग से लेकर रेल और हवाई यात्राओं तक पर बुरा असर पड़ा है. दिल्ली की सड़कों पर सुबह-सुबह वाहन रेंगते नजर आए. वहीं, कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं. आज सुबह दिल्ली में घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी ने सभी एयरलाइन्स के फ्लाइट ऑपरेशन को भी प्रभावित किया है. अब तक दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने वाली 40 फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं, जिसमें 19 उड़ानें एयर इंडिया की हैं. 

delhi fog
(Photo: PTI)

एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और जैसे ही ऐसा करना सुरक्षित होगा, परिचालन फिर से शुरू कर देंगे. एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा के हित में और मेहमानों के लिए लंबे समय तक अनिश्चितता से बचने के लिए, एयरलाइन ने कुछ फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं.

एयर इंडिया ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा, "एयरपोर्ट पर हमारी टीमें चौबीसों घंटे यात्रियों की सहायता और समर्थन के लिए काम कर रही हैं. यात्रियों से गुजारिश है कि एयरपोर्ट जाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें."

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में कोहरे ने हवाई यात्राओं पर डाला असर
दिल्ली में घने कोहरे और खतरनाक AQI से फ्लाइट्स पर असर, एयरपोर्ट ने जारी किया अलर्ट 
A thick blanket of smog covered Delhi.
फॉग-स्मॉग से दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी जीरो, अक्षरधाम में AQI 493 
पुरानी दुश्मनी में की हत्या.(Photo: Representational)
मंसरावर पार्क मंदिर में चाकू से वार कर महिला की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार 
squash
स्क्वॉश वर्ल्ड कपः हॉन्ग कॉन्ग को हराकर भारत ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप, अनाहत सिंह चमके 
CUET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. (Photo: Pexels)
CUET PG 2026 के लिए शुरू हुए आवेदन, दिए गए लिंक से जल्द करें अप्लाई  

air india

रद्द की गई फ्लाइट्स की लिस्ट

एयर इंडिया ने उन फ्लाइट्स की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें आज घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण रद्द कर दिया गया है. 

Advertisement
  1. AI2767 / 2768
  2. AI1787 / 1872
  3. AI1721 / 1837
  4. AI1701 / 1806
  5. AI1725 / 1860
  6. AI1745 / 1890
  7. AI1797 / 1838
  8. AI1703 / 1884
  9. AI2653 / 2808
  10. AI2469 / 2470
  11. AI866
  12. AI1737 / 1820
  13. AI1719 / 1844
  14. AI1785 / 1851
  15. AI2495 / 2496
  16. AI1715 / 1816
  17. AI3313 / 3314
  18. AI881 / 882
  19. AI2465 / 2880

इससे पहले भी एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए घने कोहरे की वजह से  दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने की जानकारी दी थी. इसके साथ ही एयरलाइन ने यात्रियों से गुजारिश किया था कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में घने कोहरे और खतरनाक AQI से फ्लाइट्स पर असर, एयरपोर्ट ने जारी किया अलर्ट 

इंडिगो ने क्या कहा?

इंडिगो ने कहा, "घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी (न्यूनतम से कम) ने दिल्ली और उत्तरी भारत के अन्य एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो दुर्भाग्य से हमारे कंट्रोल से बाहर है. हमारी टीमें स्थिति पर करीब से नज़र रख रही हैं और तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं." 

एयरलाइन ने कहा, "जब तक ऑपरेशन मौजूदा मौसम के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, कुछ फ्लाइट्स में देरी हो सकती है, जबकि कुछ अन्य फ्लाइट्स को सुरक्षा को प्राथमिकता देने और एयरपोर्ट पर लंबे इंतज़ार को कम करने के लिए पूरे दिन पहले से ही कैंसिल किया जा सकता है. हमने अपने कस्टमर्स को सलाह जारी की है और असुविधा को कम करने के लिए उन्हें पहले से ही सूचित कर रहे हैं."

Advertisement

इंडिगो ने आगे कहा, "हम कस्टमर्स से गुजारिश करते हैं कि वे हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपनी फ्लाइट स्टेटस के बारे में अपडेट रहें क्योंकि कुछ और देरी भी हो सकती है. हमारी टीमें यात्रा के हर कदम पर हमारे कस्टमर्स की मदद करने और लगातार सपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हैं."

यह भी पढ़ें: जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, 3 की मौत... एक गंभीर

शहर में ऑरेंज अलर्ट...

सोमवार सुबह दिल्ली में घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं और ट्रेनें घंटों देरी से चलीं. पूरे शहर में सुबह का ट्रैफिक धीमा हो गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है. IMD ने बताया कि सुबह का तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया.

पहले से ही खराब हवा की क्वालिटी की स्थिति अब बदतर हो गई है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) "बहुत गंभीर" कैटेगरी में चला गया, जो 456 के पार पहुंच गया. सोमवार तड़के अशोक विहार में AQI 500 रिकॉर्ड किया गया.

यह भी पढ़ें: 'इंडिगो फ्लाइट कैंसिल थी, मुझे बेटे का एग्जाम दिख रहा था…' रातभर 800KM तक कार दौड़ाने वाले पिता की आपबीती

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement