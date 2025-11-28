scorecardresearch
 
'एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर से हटाया जाए GST', केंद्र सरकार से केजरीवाल की डिमांड

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि साफ हवा और साफ पानी जनता का बुनियादी अधिकार है, लेकिन सरकार समाधान देने के बजाय टैक्स वसूल रही है. उन्होंने एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर 18% GST को सरासर अन्याय बताते हुए इसे तुरंत हटाने की मांग की.

अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. (File Photo: ITG)
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. शुक्रवार सुबह 6 बजे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसतन एक्यूआई 384 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है.

एक्स पर शेयर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, 'साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है. दिल्ली सहित उत्तर भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है और समाधान देने के बजाय सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है.'

'प्यूरीफायर पर लगाया गया जीएसटी तुरंत हटाया जाए'

उन्होंने लिखा, 'लोग अपने परिवार को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर लेने जाते हैं, और वहां पता चलता है कि सरकार उस पर 18% जीएसटी वसूल रही है. ये सरासर अन्याय है. मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगाया गया जीएसटी तुरंत हटाया जाए.'

'समाधान नहीं दे सकते तो जेब पर बोझ तो मत डालिए'

केजरीवाल ने लिखा, 'समाधान नहीं दे सकते तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद कीजिए.' राजधानी के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 19 स्टेशनों पर शुक्रवार को प्रदूषण ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गया. हालात नोएडा में सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां लगभग सभी स्टेशनों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. 

ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 380, गाजियाबाद में 351 और गुरुग्राम में 318 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आते हैं. यह स्थिति तब पैदा हुई जब महज 48 घंटे पहले ही दिल्ली सरकार ने GRAP-III के प्रतिबंध हटाए थे.

