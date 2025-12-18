दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी पर NIA का दावा- यासिर अहमद ने भी बनाया था आत्मघाती हमले का प्लान

दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के मामले में NIA ने एक और अहम आरोपी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि वह साजिश में सक्रिय था और आत्मघाती हमले के लिए शपथ ले चुका था. NIA इस आतंकी नेटवर्क की पूरी कड़ी खंगाल रही है.

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के आसपास पिछले महीने हुए बम धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे. मामले की जांच कर रही NIA ने एक और अहम आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे इस आतंकी साजिश की परतें और खुलने की उम्मीद है.

लालकिले ब्लास्ट का आरोपी यासिर अहमद डार गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी की पहचान यासिर अहमद डार के रूप में हुई है. वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित शोपियां इलाके का रहने वाला है. NIA ने उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इस केस में यासिर की गिरफ्तारी नौवीं गिरफ्तारी है. NIA ने उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत केस नंबर RC-21/2025/NIA/DLI में गिरफ्तार किया है.

यासिर अहमद डार गिरफ्तार

NIA की जांच में यह सामने आया है कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार बम धमाके की साजिश में यासिर अहमद डार की अहम भूमिका थी. वह इस आतंकी साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था और आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए शपथ भी ले चुका था. जांच एजेंसी के मुताबिक यासिर ने हमले की तैयारी और योजना में अन्य आरोपियों के साथ मिलकर काम किया था.

आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 दिसंबर तक NIA कस्टडी मे भेजा

जांच में यह भी सामने आया है कि यासिर का इस मामले के अन्य आरोपियों से लगातार संपर्क था. इनमें बम धमाके को अंजाम देने वाला मृत आतंकी उमर उन नबी और आरोपी मुफ्ती इरफान शामिल हैं. NIA का मानना है कि सभी आरोपी एक संगठित नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे.

NIA केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की पूरी साजिश को उजागर करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में हाल ही में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. इन छापों के दौरान डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है.

NIA की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है

इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर और अन्य स्थानों पर मुख्य आरोपियों डॉ. मुजम्मिल शकील गनी और डॉ. शाहीन सईद के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा चुकी है. NIA का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और साजिश से जुड़े सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है.

