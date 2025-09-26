scorecardresearch
 

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का AAP ने किया विरोध, सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले पांच साल से लद्दाखवासी अपने हक के लिए अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी. जब कुछ लोगों ने हिंसा की, तो सोनम पर एनएसए लगा दिया गया, जो 1980 में इंदिरा गांधी ने बनाया था और जिसका भाजपा विरोध करती थी.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तार के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला. (Photo: X/@AAP)
आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार शाम दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला. AAP के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'सोनम वांगचुक ने कोई हिंसक बयान नहीं दिया, फिर भी केंद्र सरकार उन्हें देशद्रोही बता रही है. दूसरी ओर, भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में भड़काऊ भाषण देकर दंगे करवाए, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'सोनम वांगचुक, जिनकी जिंदगी पर 3 इडियट्स फिल्म बनी, लद्दाख में समाज सेवा के लिए मशहूर हैं. उनके स्कूल में फेल होने वाले बच्चे नौकरी देने की कला सीखते हैं. जब चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की, तब वहां के चरवाहे डटकर लड़े. लद्दाख और कारगिल के लोग हमेशा देश के लिए खड़े रहे. पिछले पांच साल से लद्दाखवासी अपने हक के लिए अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी. जब कुछ लोगों ने हिंसा की, तो सोनम पर एनएसए लगा दिया गया, जो 1980 में इंदिरा गांधी ने बनाया था और जिसका भाजपा विरोध करती थी.'

यह भी पढ़ें: 'बिना वजह अपराधी जैसा सुलूक', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोलीं पत्नी, सपोर्ट में उतरी कांग्रेस-AAP

AAP के दिल्ली प्रदेश संयोजक ने कपिल मिश्रा का जिक्र करते हुए कहा, 'उनके भड़काऊ बयान से दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन उन पर एक एफआईआर तक नहीं हुई. जिस हाई कोर्ट जज ने कार्रवाई की बात कही, उनका रातोंरात तबादला कर दिया गया. वहीं, गांधीवादी सोनम पर एनएसए लगाना शर्मनाक है.' सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार सीमावर्ती राज्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो असली देशद्रोह है. ‘आप’ के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक गांधीवादी तरीके से लद्दाख-कारगिल को पूर्ण राज्य का दर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग कर रहे थे. उनकी गिरफ्तारी तानाशाही का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: 'बेहद दुख होता है...', सोनम वांगचुक पर कार्रवाई होने के बाद बोले अरविंद केजरीवाल

संजय सिंह ने कहा कि लद्दाखवासियों को आंदोलन से रोकना जन विद्रोह को जन्म देगा. उन्होंने कहा, 'वांगचुक ने हिंसा को नहीं भड़काया, बल्कि शांति की अपील की और अनशन तोड़ा. लद्दाख के लोग हमेशा चीन के खिलाफ खड़े रहे, फिर भी उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है. संजय सिंह ने चेतावनी दी कि लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को अपमानित करना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है. आम आदमी पार्टी सोनम वांगचुक और लद्दाख की जनता के साथ खड़ी है.' संजय सिंह ने कहा कि अगर सोनम ने हिंसा भड़काई, तो सरकार एक भी वीडियो दिखाए. दूसरी ओर, कपिल मिश्रा का भड़काऊ वीडियो सबने देखा, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. यह मोदी सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है.

---- समाप्त ----
