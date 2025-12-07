scorecardresearch
 
Healthy Winter Drink: सर्दी में दूध में मिलाकर पिएं हल्दी और गुड़, पीते ही भागेगी सर्दी-खांसी

Healthy Winter Drink: सर्दियों में अक्सर लोगों को आए दिन सर्दी, खांसी, गले में अकड़न और जुकाम जैसी दिक्कतें होती हैं. ऐसे में अगर आप अपने खानपान का ख्याल रखते हैं और साथ में कुछ नेचुरल ड्रिंक्स का भी सेवन करते हैं तो आप इन तकलीफों से काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं.

सर्दी में हल्दी और गुड़ वाला दूध पीने के फायदे (Photo: Getty)
Healthy Winter Drink: भारत में पुराने जमाने से ही दूध में हल्दी और गुड़ मिलाकर पीने की परंपरा रही है. यह ना केवल पॉपुलर बल्कि काफी फायदेमंद ड्रिंक होती है. खासतौर पर सर्दियों में इसे पीने से आपकी कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं.

इसे पीने से इम्युनिटी तेज होती है, सर्दी-खांसी से राहत मिलती है, पाचन बेहतर होता है, जोड़ों के दर्द और सूजन में भी राहत मिलती है और त्वचा भी चमकदार रहती है. हल्दी में करक्यूमिन और गुड़  में ढेरों एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो दोनों ही शरीर को अंदर से मजबूत रखते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं. 

पाचन में होता है सुधार

हल्दी और गुड़ा वाले दूध में मौजूद पोषत तत्व कब्ज, गैस और अपच से राहत दिलाते हैं साथ ही पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखते हैं.

जोड़ों और शरीर का दर्द

हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करते हैं साथ ही थकान से भी आराम दिलाते हैं.

त्वचा के लिए है फायदेमंद

हल्दी में शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट् होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करता है.

शरीर को देता है एनर्जी

हल्दी वाला गर्म दूध शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है. खासतौर पर रात में पीने से आपको सुकून भरी चैन की नींद भी आती है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है 

हल्दी और गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं और इम्युनिटी भी तेज करते हैं. ये सर्दी-खांसी और गले की खराश को दूर रखते हैं. इतना ही नहीं इसके एंटी-वायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले के इन्फेक्शन और कफ को भी कम करते हैं.

कैसे बनाएं
इस सुपर हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए पहले एक गिलास दूध गरम करें. अब इसमें लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार गुड़ (या शहद) मिलाएं.

अगर चाहें तो चुटकी भर काली मिर्च पाउडर या अदरक भी मिला सकते हैं जिससे हल्दी का असर और बढ़ जाता है. अच्छी तरह मिलाकर इसे गुनगुना ही पिएं. इसे सुबह या रात को पिया जा सकता है लेकिन सोने से पहले पीना ज्यादा अच्छा है.

