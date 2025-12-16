बच्चों में भी बढ़ रहा फैटी लिवर का खतरा, Liver को धीरे-धीरे खराब करती हैं ये पसंदीदा ड्रिंक्स, एम्स डॉक्टर ने बताया

Worst Drinks for Liver Health: दुनियाभर में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है और भारत में भी अधिकतर लोग इससे जूझ रहे हैं. लिवर में चर्बी जमने की वजह से कई अन्य गंभीर समस्याएं भी घेर लेती हैं.लिवर हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जो डिटॉक्सिफिकेशन से लेकर मेटाबॉलिज़्म तक कई जरूरी काम करता है. लेकिन रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें, खासतौर पर गलत ड्रिंक्स का सेवन, लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है. कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें पी लेते हैं जो लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं और फैटी लिवर की समस्या को बढ़ा देती हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-सी ड्रिंक्स लिवर की सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक मानी जाती हैं.
लिवर को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ सही खानपान ही नहीं, बल्कि सही ड्रिंक्स का चुनना भी बेहद जरूरी है. ऐसे में AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने उन ड्रिंक्स के बारे में बताया है, जो लिवर के लिए खतरनाक मानी जाती हैं. सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत यह है कि बच्चे भी इन ड्रिंक्स को पीते हैं और यही वजह है कि कम उम्र में ही उनका लिवर फैटी हो रहा है.
मार्केट में मिलने वाले सोडा को हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर ही पीते हैं, कुछ लोग तो रोजाना ही अपने खाने के साथ डाइजेशन के लिए सोडा पीते हैं. मगर वो लोग इस बात से अनजान है कि यही उनकी पसंदीदा ड्रिंक उनके लिवर के लिए किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है. सोडा में रिफाइंड शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसका नियमित सेवन लिवर में फैट जमा होने का कारण बन सकता है, जिससे फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है.
एनर्जी ड्रिंक्स में हाई शुगर, कैफीन और केमिकल्स होते हैं. ये लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और लंबे समय तक सेवन करने पर लिवर डैमेज का कारण बन सकते हैं. इसलिए जितना हो सके एनर्जी ड्रिंक्स से दूरी बनानी चाहिए. एनर्जी ड्रिंक्स को जिम जाने वाले लोग और एथलीट ज्यादा पीते हैं.
आजकल यंगस्टर्स के बीच में बोबा टी का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते है कि ये ड्रिंक हेल्दी नहीं होती है. बोबा टी में शुगर सिरप, क्रीम और टैपिओका पर्ल्स होते हैं, जो कैलोरी और शुगर से भरपूर होते हैं. इसका ज्यादा सेवन लिवर में फैट जमा कर सकता है.
बच्चों को अक्सर ही माता-पिता हेल्दी समझकर पैक्ड फ्रूट जूस पिलाते हैं, मगर वो यह नहीं जानते है कि जिसे वो हेल्दी समझ रहे हैं. वो उनके बच्चे के लिवर को धीरे-धीरे कमजोर बना रहा है. पैकेट वाले फ्रूट जूस में फाइबर कम और एडेड शुगर ज्यादा होती है. इससे ब्लड शुगर बढ़ती है और लिवर पर बुरा असर पड़ता है.
इनके अलावा लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन शराब को माना जाता है और अधिक और रोजाना पीने से फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और लिवर फेल्योर जैसी समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर फैटी ना हो तो शराब पीना बंद कर देना ही सही है.
डॉ. सेठी ने लिवर के लिए कुछ हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में भी बताया है, जिन्हें हर इंसान को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए. नींबू का पानी, हल्दी का पानी, ग्रीन टी, ग्रीन माचा, ब्लैक टी और कॉफी लिवर की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं इसलिए इन्हें आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.