Bone Health: हड्डियों से आ रही कट-कट की आवाज तो तुरंत खाना शुरू करें ये 3 फूड्स, हेल्दी रहेंगी बोन्स

Bone Health: आजकल के दौर में कम उम्र में ही लोगों को आए दिन हड्डियों में दर्द और कमजोरी की शिकायत होती है. हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा होती हैं, अगर आपने समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी हड्डियां धीरे-धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो सकती हैं और आपको आगे चलकर कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. यहां हम आपको तीन ऐसे फूड्स ग्रुप्स की जानकारी दे रहे हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

हड्डियों को कैसे बना सकते हैं मजबूत

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर चीजें खानी चाहिए जैसे डेयरी प्रॉडक्ट्स (दूध, दही, पनीर), हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, केल, मेथी) और फैटी फिश (सैल्मन) जो हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है. इसके साथ ही आपको अपनी रोज की डाइट में ड्राई फ्रूट्स (जैसे बादाम, काजू, मखाना) और तिलों (सफे-काले तिल) और रागी को शामिल करना चाहिए. ये सभी चीजें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषकों से भरपूर होती हैं.

स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए खाएं ये फूड्स

हड्डियों की हेल्थ के लिए यहां 3 मुख्य फूड ग्रुप्स बता रहे हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

1-डेयरी उत्पाद और उनके विकल्प

दूध, दही, पनीर, और कैल्शियम-फोर्टिफाइड सोया या बादाम मिल्क कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं जो हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं. कैल्शियम सिर्फ हड्डियां मजबूत बनाने का काम नहीं करता. बल्कि यह हमारी मांसपेशियों, दिल और नसों को भी ठीक से काम करने में मदद करता है.

2-हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं

हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन K होता है जो हड्डियों के घनत्व और मजबूती के लिए जरूरी है. इसके लिए आप पालक, मेथी, सरसों का साग और ब्रोकली जैसी चीजें खा सकते हैं.

3- ड्राई फ्रूट्स, बीज और साबुत अनाज

ड्राई फ्रूट्स में मैग्नीशियम, फास्फोरस और हेल्दी फैट्स देते हैं जो हड्डियों को सपोर्ट करते हैं. बादाम, तिल, सूरजमुखी के बीज और रागी जो कैल्शियम से भरपूर होती है, इसका रोजाना सेवन हड्डियों के लिए काफी अच्छा है.

