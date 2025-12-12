scorecardresearch
 
Fatty Liver: शरीर को पूरी तरह खराब कर देता है फैटी लिवर! डॉक्टर की बताई ये चीजें कर 28 दिन में ऐसे साफ होगा Liver

फैटी लिवर आज तेजी से बढ़ रही हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है. शुरुआती लक्षण हल्के होने की वजह से लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सही लाइफस्टाइल अपनाकर लिवर को सिर्फ 28 दिनों में दुबारा हेल्दी बनाया जा सकता है.

रोजाना 20 मिनट वॉक करने से लिवर पर जमा फैट घटाने में मदद मिलती है. (Photo: Freepik)
आजकल फैटी लिवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनका लिवर कब खराब होने लगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसके लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं जिन्हें लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं. लिवर आपके शरीर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है. यही आपके खून को साफ करता है, टॉक्सिंस बाहर निकालता है, फैट को मेटाबोलाइज करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. लेकिन जब हम खराब खाना खाते हैं, दिनभर बैठे रहते हैं या लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो लिवर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने लगता है. इसी वजह से फैट लिवर में जमा होने लगता है और फैटी लिवर बन जाता है. ऐसे में इसे हेल्दी रखने के लिए एक्टिव रहने की जरूरत होती है.

मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिवर को ठीक करने के लिए किसी महंगे डिटॉक्स क्लीनज की जरूरत नहीं होती. असल में आपका लिवर खुद को ठीक करने में बेहद सक्षम होता है. बस आपको अपनी रोजाना की आदतों में कुछ छोटे बदलाव करने की जरूरत होती है. इन बदलावों से शरीर में सूजन कम होती है, मेटाबोलिज्म सुधरता है और लिवर अपनी सफाई का प्रोसेस खुद शुरू कर देता है. 

लिवर में क्यों जमा होने लगता है फैट?
डॉ. देविका रमण, जो मेटाबॉलिक और फंक्शनल मेडिसिन की एक्सरक्ट हैं, बताती हैं कि आपका लिवर तब खराब होना शुरू होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, चीनी और जंक फूड खाने लगते हैं. इसके साथ ही अगर आप दिनभर बैठे रहें और कोई फिजिकल एक्टिविटी न करें, तो लिवर पर दवाब बढ़ता जाता है. वो कहती हैं कि जब लिवर ओवरटैक्स हो जाता है, तब फैट धीरे-धीरे उसमें जमा होने लगता है. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, शरीर में थकान बढ़ती है, पेट के आस-पास चर्बी जमा होने लगती है और हार्मोन भी इंबैलेंस हो जाते हैं.

डॉक्टर्स के अनुसार अच्छी बात ये है कि फैटी लिवर को सिर्फ 28 दिनों में सुधारा जा सकता है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर दें. इससे लिवर फिर से नए सेल्स बनाना शुरू कर देता है और अंदर जमा फैट कम होने लगता है.

दिन की शुरुआत पानी और नींबू से करें
सुबह उठकर पानी पीने से शरीर अंदर से जग जाता है और डाइजेसन भी बेहतर होता है. कई लोग सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं. नींबू में मौजूद विटामिन सी शरीर के डिटॉक्स प्रोसेस में मदद करता है और ये लिवर की सफाई को भी बढ़ावा देता है. इससे शरीर धीरे-धीरे टॉक्सिंस को बाहर निकालने लगता है.

हाई-प्रोटीन नाश्ता रखें
प्रोटीन आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है. जब शुगर लेवल सही रहता है, तो दिनभर बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती और न ही शरीर में फैट जमा होता है. इसलिए नाश्ते में अंडे, दही या किसी अच्छे प्लांट-बेस्ड प्रोटीन शेक को शामिल किया जा सकता है. इससे लिवर पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता और वो अपना काम आसानी से कर पाता है.

सिंपल और नेचुरल खाना खाएं
लिवर तभी अच्छा काम करता है जब आप कम प्रोसेस्ड और ज्यादा नेचुरल खाना खाते हैं. जंक फूड, ज्यादा मीठा, पैकेट वाला खाना या रिफाइंड ऑयल्स का सेवन बढ़ने से लिवर पर दबाव बढ़ता है. इसकी बजाय सब्जियां, दालें, फल, नट्स और घर का बना सिंपल खाना लिवर को आराम देता है और उसे ठीक होने का मौका मिलता है.

हर दिन 20 मिनट चलना-फिरना है जरूरी 
दिनभर में सिर्फ 20 मिनट की हल्की वॉक या कोई भी हल्की एक्सरसाइज लिवर की चर्बी कम करने में मदद करती है. इसके लिए जिम जाकर भारी-भरकम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. रोजाना थोड़ा-सा चलना ही काफी है. इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और शरीर फैट को तेजी से बर्न करने लगता है.

रोज खाएं लिवर को सपोर्ट करने वाले फूड 
कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके लिवर को नेचुरली मजबूत बनाते हैं. जैसे लहसुन, हरी सब्जियां, हल्दी, चुकंदर और ग्रीन टी. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की सूजन कम करते हैं और लिवर को साफ करने में मदद करते हैं.

खाने का समय सीमित रखें
अगर आप दिन में कई बार खाते रहते हैं, तो लिवर को कभी आराम नहीं मिलता. लेकिन जब आप टाइम-रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग अपनाते हैं, यानी तय समय में खाना और बाकी समय फास्टिंग, तो लिवर को रिपेयर होने का मौका मिलता है. खासकर रात का लंबा फास्ट लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है.

शराब और मीठी ड्रिंक्स कम करें
अल्कोहल और मीठी ड्रिंक्स फैटी लिवर के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं. इन्हें कम करने से लिवर तुरंत राहत महसूस करता है और उसकी सूजन भी कम होने लगती है. अगर इन्हें पूरी तरह बंद कर दें, तो लिवर बहुत जल्दी ठीक होने लगता है.

