फैक्ट चेक: पुतिन ने विजिटर्स बुक में नहीं की मोदी सरकार की आलोचना, फर्जी है ये पोस्ट

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये पोस्ट फर्जी है. पुतिन ने अपने संदेश में ऐसी कोई बात नहीं की है. उन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी के सिद्धांतों की तारीफ की है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
राजघाट विजिटर्स बुक में लिखे नोट में व्लादिमीर पुतिन ने मोदी सरकार को नफरती विचारधारा वाला बताया और लोगों से ऐसी सरकार को गिरा देने की अपील की.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये दावा फर्जी है. अपने संदेश में पुतिन ने ऐसी कोई बात नहीं की है. उन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी के सिद्धांतों की तारीफ की है.

सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के जरिये दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की मौजूदा सरकार को नफरती बताते हुए यहां की जनता से अपील की कि वो ऐसी सरकार से दूरी बनाए.

दरअसल भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 5 दिसंबर को राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने विजिटर्स बुक में महात्मा गांधी के सिद्धांतों की तारीफ करते हुए एक संदेश भी लिखा. अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पुतिन ने अपने संदेश में भारत सरकार की आलोचना की.

मिसाल के तौर पर फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “राजघाट के रजिस्टर में पुतिन जी लिख कर गए है उसका हिंदी अनुवाद - मैं ही नहीं मेरे पूर्वज और मेरे पूरे रसिया के लोग, और पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के सिद्धांतों  अहिंसा, भाईचारे,पर चलने वाला सेकुलर लोकतांत्रिक देश है, मैं भारत देश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा की गोड़सेवादी नफरती विचारधारा की सरकार को जल्द से जल्द गिरा देने में ही इस देश का भविष्य सुरक्षित है.”

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.
कैसे पता की सच्चाई?

कीवर्ड के जरिये सर्च करने पर हमें पुतिन के राजघाट दौरे से संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. हालांकि हमें ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि पुतिन ने इस दौरान मोदी सरकार की आलोचना की.

पुतिन 5 दिसंबर को राजघाट गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आधुनिक भारत का संस्थापक बताया. उन्होंने रूसी भाषा में विजिटर्स बुक में अपना नोट लिखा.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने विजिटर्स बुक में लिखा - “महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के जरिये हमारी धरती पर शांति के लिए बेहद कीमती योगदान दिया. इसका असर आज भी उतना ही प्रासंगिक है. महात्मा गांधी ने एक नये, निष्पक्ष और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का मार्ग दिखाया, जो अब बनने की प्रक्रिया में है. उन्होंने बराबरी, आपसी सम्मान और सहयोग की जो सीख दी, आज भारत पूरी दुनिया के लोगों के साथ मिलकर इन सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा करता है. रूस भी यही करता है.”

अपने संदेश में पुतिन ने महात्मा गांधी और लियो टॉलस्टॉय के बीच आदान-प्रदान हुईं चिट्ठियों का भी जिक्र किया. लेकिन किसी भी न्यूज रिपोर्ट में कहीं भी सरकार की आलोचना से संबंधित कोई जिक्र नहीं है.

हमने रूसी भाषा में लिखे पुतिन के नोट का गूगल टूल की मदद से हिंदी अनुवाद भी किया लेकिन यहां भी हमें महात्मा गांधी और उनके सिद्धांतों की सराहना के अलावा और कुछ भी नहीं मिला. साफ है कि वायरल हो रहा पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है.

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
