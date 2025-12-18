फैक्ट चेक: बाड़े से छलांग लगाकर बाहर लोगों के बीच आते तेंदुए का ये वीडियो असली नहीं है

सोशल मीडिया पर तेंदुए का एक हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ अपने बाड़े से लंबी छलांग लगाकर बाहर कूद जाता है और लोगों के बीच आ जाता है.

वीडियो में लोग तेंदुए के बाहर आने के बाद इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं. इसमें एक व्यक्ति, एक महिला को तेंदुए से बचाने की कोशिश करता भी दिखाई देता है. इसके अलावा डर से चीखते-चिल्लाते लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही है.

कई लोग वीडियो को असली समझकर खूब शेयर कर रहे हैं. एक्स पर इसे शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “मौत को इतने करीब से देखना! जब एक तेंदुआ पलक झपकते ही पिंजरे से बाहर आ गया. वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे.”

ऐसे ही एक पोस्ट के कमेन्ट में एक यूजर ने लिखा - “ये तेंदुआ तो बहुत भूखा लग रहा है जिसकी वजह से इसने पिंजरे से छलांग लगाई है.” तो वहीं एक ने लिखा - “ऐसे पल डर भी सिखाते हैं और यह भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है.”

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असल घटना का वीडियो नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI से बनाया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

कीवर्ड सर्च के जरिए हमें इस वीडियो से संबंधित कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली. वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें कुछ गड़बड़ियां भी नजर आती है जिससे इसके असली होने पर भी कई सवाल खड़े होते हैं.

मिसाल के तौर पर बाड़े पर लगे हरे रंग के बोर्ड पर अजीब-सा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसे पढ़ पाना बेहद मुश्किल है. वीडियो में एक जगह तेंदुए की पूंछ गायब हो जाती है. इसके अलावा एक जगह तो तेंदुआ एकदम अजीब ही दिखता है, इसके पैर आड़े-तिरछे और पूंछ भी आगे की तरफ, सिर के पास नजर आती है. वहीं तेंदुए के पास खड़े लोगों के चेहरे और हाथ-पैर भी अटपटे-से दिखाई देते हैं.

वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Dhanjee Solanki नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. इस अकाउंट पर AI से बने ढेरों वीडियो मौजूद हैं. यहां इस शख्स को कभी किसी बंदर से बहस करते ( https://www.instagram.com/reel/DRvv2OqiNgQ/ ), तो कभी मशीन से बनी भैंस की सवारी करते देखा जा सकता है.

इसके बाद हमने इस वीडियो और इसके अलग-अलग फ्रेम्स को AI डिटेक्टर टूल की मदद से सर्च किया. “Hive Moderation’ और ‘Sightengine’ दोनों ही टूल्स ने इस वीडियो की 98 से 99 फीसदी AI से बने होने की संभावना बताई.

साफ है कि ये वीडियो असली नहीं है.

