फैक्ट चेक: लोगों के हुजूम का ये वीडियो धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा का नहीं है

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का धर्मेंद्र के निधन से कोई संबंध नहीं है. ये गायक जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा का वीडियो है. 

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा का वीडियो है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
इस वीडियो का धर्मेंद्र के निधन से कोई संबंध नहीं है. ये गायक जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा का वीडियो है. 

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा का बताकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है. वीडियो में सड़क पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है. बीच में फूलों से सजी एक एम्बुलेंस नजर आ रही है. 

देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा का वीडियो है. 

एक व्यक्ति ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, “धर्मेंद्र सुपरस्टार जी के निधन पहुंचे उनको प्यार करने वाली जनता कितना प्यार है”. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का धर्मेंद्र के निधन से कोई संबंध नहीं है. ये गायक जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा का वीडियो है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लैंस से सर्च करने पर ये हमें सितंबर 2025 के सोशल मीडिया पोस्ट्स में मिला. ये बात यहीं साफ हो गई कि वीडियो का धर्मेंद्र के निधन से कोई नाता नहीं हो सकता क्योंकि उनका निधन 24 नवंबर को हुआ था और ये वीडियो पहले से इंटरनेट पर मौजूद है. 

सितंबर वाले वीडियो के साथ लोगों ने लिखा है कि ये जुबिन गर्ग की अतिंम यात्रा का वीडियो है. इस क्लू की मदद से खोजने पर हमें जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा के ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें वैसी ही एम्बुलेंस नजर आ रही है जैसी वायरल वीडियो में दिखती है. डीडी न्यूज के यूट्यूब वीडियो में इस एम्बुलेंस को देखा जा सकता है. 

असम के रहने वाले मशहूर गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में आकस्मिक मौत हो गई थी. 19 सितंबर को जुबिन सिंगापुर में समुद्र में तैरने गए थे. कुछ देर बाद समुद्र में उन्हें बेहोशी की हालत में पाया. काफी देर तक इलाज करने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका. जुबिन की हत्या हुई या ये कोई दुर्घटना थी, ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है. 

मौत के बाद जुबिन के पार्थिव शरीर को 21 सितंबर को गुवाहाटी लाया गया. इसी दौरान गुवाहाटी में सड़को पर उनके फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था. वायरल वीडियो इसी समय का है. कुछ खबरों में भी वीडियो के स्क्रीनशॉट को जुबिन की अंतिम यात्रा का बताकर शेयर किया गया है. 


रही बात धर्मेंद्र की तो, उनकी अंतिम यात्रा का कोई वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें इतनी भीड़ हो. कुछ खबरों में परिवार के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि धर्मेंद्र की मौत के बाद उनका परिवार इस हालत में नहीं था कि वो भीड़-भाड़ का सामना कर सके. इस कारण धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में भी चुनिंदा लोग शामिल हुए थे. निधन के बाद परिवार ने बिना देर किए उनका अंतिम संस्कार कर दिया था. 

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
