फैक्ट चेक: बिहार चुनाव में खेसारी लाल के समर्थन में उतरे सोनू सूद? नहीं, ये वीडियो फर्जी है

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो फर्जी है. इसमें सोनू सूद की आवाज के असली ऑडियो को हटाकर उनकी आवाज से मिलता-जुलता ऑडियो लगा दिया गया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉलीवुड स्टार सोनू सूद खुलकर बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के समर्थन में आ गए हैं 
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो फर्जी है.  इसमें सोनू सूद के वीडियो से छेड़छाड़ कर उनकी आवाज से मिलता-जुलता ऑडियो लगा दिया गया है.  

बिहार विधानसभा चुनाव में कई भोजपुरी कलाकार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. बीजपी नेता रवि किशन और छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बीच भी जुबानी वार-पलटवार जारी है. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के जरिये दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड स्टार सोनू सूद बिहार चुनाव में खुलकर खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतर आए हैं.

वीडियो में सोनू सूद कहते हैं, “मैंने सुना कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें काफी लोग खेसारी भी का विरोध भी कर रहे हैं. तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाई तुम लोग होते कौन हो किसी के फैसले का विरोध करने वाले. तुमको जो अच्छा लगा तुम वहां गए और खेसारी को जहां अच्छा लगा वो वहां गए. खेसारी भाई बिल्कुल सही जगह हैं. मैं खेसारी लाल के साथ हूं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो चुनाव जीत जाएं.”

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो फर्जी है. इसमें सोनू सूद की आवाज के असली ऑडियो को हटाकर उनकी आवाज से मिलता-जुलता ऑडियो लगा दिया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

गौर से देखने पर पता चलता है कि वीडियो में सोनू सूद की आवाज और उनके होठों का मूवमेंट आपस में मेल नहीं खा रहा है. ऐसा लगता है जैसे वीडियो में आवाज अलग से जोड़ी गई है.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये सोनू सूद के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 25 अक्टूबर, 2025 को पोस्ट किया गया था. इस असली वीडियो में वो खेसारी के लिए ऐसा कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जैसा कि वायरल वीडियो में दिख रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

इस वीडियो में वो कहते हैं, “किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो बड़ी दीवारें नहीं, बड़े मेज बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ खा पाएं. क्योंकि बांटने से बढ़ जाता है प्यार और बांटने से घट जाता है गम. बदल जाएगी ये दुनिया अगर हाथ थाम लें हम और तुम. इसलिए जब तेरे पास जरूरत से ज्यादा हो तो बांट के तो देख, बड़ी खुशियां किसी के साथ छांट के तो देख. फिर देख कैसे ये दुनिया बदलती है.”

साफ है कि वायरल वीडियो में अलग से आवाज जोड़ी गई है जिससे ऐसा लगे कि सोनू सूद, खेसारी के समर्थन में उतर आए हैं.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: अभिषेक पाठक
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
TOPICS:

