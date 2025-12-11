राहुल गांधी के खिलाफ क्या नहीं बोले CM हिमंता, टोकना पड़ा 'बस कीजिए!'

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा एजेंडा आजतक के मंच पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके लिए बड़े प्रचारक हैं और उनके आने से कांग्रेस को नुकसान होता है. हिमंता ने राहुल के खिलाफ कटुता से इनकार करते हुए कहा कि वे उन्हें जानते हैं लेकिन महत्व नहीं देते. उन्होंने बिहार चुनाव में राहुल के हस्तक्षेप को महागठबंधन की हार का कारण बताया.



बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप राहुल गांधी को करीब से जानते हैं तो उन्होंने टोकते हुए कहा कि करीब से नहीं, बस मैं उन्हें जानता हूं.करीब से उन्हें कौन-कौन जानता है, मुझे नहीं पता, पर मैं उन्हें जानता हूं.

'वो हमारे लिए बड़े प्रचारक हैं'



जब उनसे पूछा कि क्या इससे मदद मिलती है आपको कांग्रेस पर हमला करने में तो सीएम ने कहा, मैं इनको जानता हूं. इस लिए मैं इन्हें महत्व नहीं देता और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब चुनाव हो तो वह (राहुल गांधी) मेरे प्रदेश में दो-चार महीने के लिए आ जाएं. तो जो लोग कांग्रेस को वोट देने वाले हैं तो वो भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि राहुल हमारे लिए बहुत बड़े प्रचारक हैं. उन्होंने घूमते रहना चाहिए.

'मेरी राहुल से कोई कटुता नहीं'



वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सब कटुता की वजह से है तो हिमंता ने कहा कि मैं तो हंसते हुए बोल रहा हूं. आपने मेरे चेहरे पर कोई कटुता देखी है? मैं आपको हकीकत बोल रहा हूं. आपके शो में भी कई बार लोग इस बात को बोल चुके हैं. मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं.



उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छा-खास तेजस्वी यादव कुछ कर भी रहे थे, लेकिन वहां राहुल गांधी घुस गए तो जो भी सीटें मिलनी थीं, वो नहीं मिलीं.



असम के मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि अगर आपको हारना है तो उनको (राहुल) बुला लीजिए. मैं तो इस लिए जब भी वो असम आते हैं, मैं एक महीने शांति में रहता हूं, उस वक्त मेरा ऑफिस का काम भी काम हो जाता है. क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो जाता हूं.

'उन्हें जेल भेजने का अधिकार नहीं'

राहुल के बयान- असम की जनता हिमंता को जेल भेजेगी. पर सीएम ने कहा, अच्छी बात हैं.लेकिन जेल डालने के लिए वो क्या पुलिस अधिकारी है. उनको कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है.



उन्होंने दावा किया कि भारत में कोई भी मंत्री किसी को जेल में नहीं डाल सकता. पुलिस भी नहीं डाल सकती है. राहुल तो पढ़कर आईपीएस भी नहीं बन सकते हैं और अब तो एसआई भी नहीं बन सकते हैं. तो वो मुझे जेल कैसे भेजेंगे. उनका अधिकार क्या है, मुझे बताइए.



उन्होंने ये भी कहा कि जनता जेल नहीं भेजती है, जनता चुनाव हरवा देती है. जनता किसी को कहां जेल भेजती है. जेल भेजने का अधिकार कानून में पुलिस को दिया गया है, पर ये बात उनको बता नहीं है.

'नेशनल हेराल्ड केस में जाएंगे जेल'



हिमंता ने आगे कहा कि अगर वो नेशनल हेराल्ड केस में जेल जाते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि कौन जेल भेजता है. जेल कोर्ट भेजता है और पुलिस भेजती है.



उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर बोलते हुए कहा कि देखिए, सचिन तेंदुलकर हर बार शतक नहीं मारते. कभी-कभी जीरो पर भी आउट हो जाते हैं. हिमाचल और कर्नाटक में अलग कारण थे. तो एक-दो बार राहुल को चांस मिल जाएगा न. आप लॉटरी में भी एक दिन जीतते हैं.

