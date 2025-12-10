एजेंडा आजतक 2025 में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान गेस्ट बने. उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर बात की. एक्टर ने बताया कि क्यों वो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं. आमिर खान से पूछा गया कि लगान, तारे जमीन पर, सितारे जमीन पर जैसी फिल्म बनाने के लिए आखिर वो क्या चीज है, जो उन्हें इंस्पायर करती है. एक्टर ने बताया क्यों उन्होंने सितारे जमीन पर बनाने का फैसला लिया.

और पढ़ें

कैसे आया सितारे जमीन पर बनाने का आइडिया?

आमिर ने कहा- स्पैनिश फिल्म चैंपियन देखने का मुझ पर बहुत असर हुआ. डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों को लेकर ऐसी सोच है कि वो आम लोगों से कमतर होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. हर इंसान अलग है. इस फिल्म की कहानी बताती है कि हम सब सेम है, हमारे समान अधिकार हैं जिंदगी जीने के लिए. जब मैं 'सितारे जमीन पर' बना रहा था लोगों ने कहा- क्या कर रहे हो आप? आजकल एक्शन फिल्में चल रही हैं. लेकिन मेरा उस कहानी पर दिल आ गया था. मैं बॉक्स ऑफिस नंबर को लेकर नहीं सोचता. मैं दिल से काम करता हूं. मेरी जितनी भी फिल्में कामयाब हुई है उसमें बहुत लोगों का हाथ है. जब पूरी टीम मिलकर अच्छा काम करती है तभी एक फिल्म हिट होती है.

Advertisement

क्या चीज है जो आमिर को ऐसी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करती है?

जवाब में मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कहा- ये मुश्किल सवाल है. मुझे बचपन से कहानियां को शौक रहा है. जब मैं छोटा था रात को घर में खाना बनाने वाली के पास बैठ जाते थे. रेडियो पर हवा महल प्रोग्राम सुनते थे. मेरे पिता को जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कहानियां सुनाते थे मैं भी सुनता था. मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं. आज मुझे लगता है वो मेरा ट्रनिंग पीरियड था. ह्यमून स्टोरी मुझे आकर्षित करती है. इस फील्ड में आपको हर दफा नई कहानी सुनानी चाहिए. अगर मैं वही काम बार बार करूं तो मैं बोर हो जाता हूं. मैं लोगो को कहानी के जरिए सरप्राइज करना चाहता हं.



जावेद अख्तर ने लगाई आम‍िर की डांट



''मैं अपने करियर में मैं उन कहानियों की तरफ बढ़ता गया जिसका मेरे दिल पर गहरा असर हुआ. मेरी शायद 15 फिल्में हैं जो मेनस्ट्रीम से अलग थीं. ऐसा करने की वजह ये नहीं थी कि मैं सबसे अलग एक्टर दिखूं. मुझे टेढ़ी कहानी पसंद आती है. जब हमने लगान की थी हमें नहीं पता था कौन देखने आएगा. जावेद साहब ने मुझे कहानी सुनने के बाद कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी. क्या बना रहे हो आप? ये बहुत बड़ी फ्लॉप बना रहे हो. स्पोर्ट्स की फिल्में नहीं चलेगी. लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ये फिल्म तो हम करेंगे. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सोशल फिल्में बनाऊंगा. मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं था. मेरी जिम्मेदारी है लोगों को एंटरटेन करना. भले ही मेरी फिल्मों में सोशल थीम स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनकी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी. ''



---- समाप्त ----