बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान अपनी लवलाइफ को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं. उनकी दो बार शादी टूटी है. रीना दत्ता और किरण राव संग तलाक के बाद भी उनकी दोस्ती बनी हुई है. रीना और किरण भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. इतना ही नहीं आमिर की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट भी किरण-रीना संग दोस्ती रखती हैं. 60 साल के आमिर खान से अक्सर गौरी संग तीसरी शादी को लेकर सवाल होते हैं.

एक्स संग दोस्ती पर क्या बोले आमिर?

एक्टर एजेंडा आजतक 2025 में गेस्ट बने. यहां उनसे पर्सनल लाइफ को लेकर भी सवाल हुए. आमिर से सवाल पूछा गया कि शाहरुख किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन रियल लाइफ में शायद वो किंग ऑफ रोमांस हैं? हंसते हुए आमिर ने इसका जवाब दिया. वो कहते हैं- हर इंसान रोमांटिक होता है. मैं भी हूं. मैं लकी हूं जो मेरे तीन गहरे रिश्ते हुए हैं. रीना दत्ता, किरण राव और गौरी, वो सभी शानदार हैं. रीना 19 साल की थी, मैं 21 साल का था, हम साथ में बड़े हुए हैं. वो मेरी जर्नी का हिस्सा रही हैं. हमने साथ में अच्छा वक्त बिताया है. दुख है हमारी शादी टूटी, लेकिन दिल का रिश्ता नहीं टूटा. किरण ने मेरी ग्रोथ में अहम रोल निभाया. अब गौरी से मिलकर खुश हूं. वो मेरे साथ डीपली कमिटेड हैं.

आमिर ने माना कि रीना दत्ता संग तलाक उनकी लाइफ का सबसे लो मोमेंट था. वो कहते हैं- रीना से रिश्ता टूटने के बाद 4 साल तक मेरी कोई फिल्म नहीं आई थी. दो साल मैंने कुछ काम नहीं किया. घर पर अकेले रहता था. फिर उस वक्त से बाहर निकला. लाइफ में आगे बढ़ा और मूवऑन किया. आमिर से पूछा गया कि प्यार कितनी बड़ी चीज है? उन्होंने कहा- प्यार पावरफुल इमोशनल है. लव हेट एक दूसरे के अपोजिट हैं. नफरत आपको थका देती है. जबकि प्यार आपको उम्मीद देता है. जिंदगी को फुलफुल करता है. ये हीलिंग इमोशन है.

दो जनरेशन में बच्चों को देखा, आमिर ने बताया एक्सपीरियंस

वो कहते हैं- हमारी जनरेशन बीच में अटक गई है. हम लोग अपने पेरेंट्स की सुनते थे. ऐसा कोई काम नहीं था जो उनसे पूछे बिना करते थे. अब वही चीज बच्चों से मिल रही है. अब बच्चे हम पर राज कर रहे हैं. आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते. हालांकि मेरे बच्चे नेक और अच्छे हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं. अच्छी बात है बच्चों को अपनी जिंदगी खुद बनानी चाहिए.

