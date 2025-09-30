TV की दुनिया के बादशाह हैं ये एक्टर्स, पर रियलिटी शो में हुए फ्लॉप, फैंस को किया निराश

बिग बॉस में हर साल टीवी की दुनिया के नामी और बड़े चेहरे नजर आते हैं. इनमें से कई सितारे शो में धमाल मचा देते हैं, तो कई बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं. इस साल भी बिग बॉस 19 में टीवी के टॉप एक्टर्स में शुमार गौरव खन्ना ने धांसू एंट्री की. मगर गौरव वो धमाका नहीं कर पा रहे, जिसकी फैंस ने उम्मीद की थी.

बिग बॉस में क्यों फ्लॉप हो रहे गौरव?

गौरव ने टीवी की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है. टीवी शो 'अनुपमा' से उन्हें घर-घर में तगड़ी पहचान मिली. आदर्श बेटे का टैग मिला. वो 'मास्टर शेफ' रियलिटी शो के भी विनर बने. मेकर्स और फैंस को लगा था कि गौरव बिग बॉस में भी बड़ा भूचाल लाएंगे.

मगर अफसोस ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं. गौरव शो में बैकफुट पर खेल रहे हैं. वो किसी मुद्दे में दखअल नहीं देते. गौरव अपनी राय भी खुलकर सामने नहीं रख रहे. सलमान खान भी कई दफा गौरव को शो में एक्टिव होने की सलाह दे चुके हैं. मगर गौरव के गेम में कोई सुधार नहीं आया. गौरव का गेम काफी बोरिंग और फ्लॉप लग रहा है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में और कौन से एक्टर्स शामिल हैं...

Advertisement

कीकू शारदा

कॉमेडियन कीकू शारदा इन दिनों अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रहे हैं. कीकू कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम हैं. वो फैंस के दिलों पर राज करते हैं. उनके जोक्स हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं. मगर 'राइज एंड फॉल' में कीकू के कमजोर गेम ने फैंस को निराश किया है. निडर होकर अपनी लड़ाई लड़ने के बजाए वो अक्सर रोते नजर आते हैं. उनकी कोई खास स्ट्रैटिजी भी नही दिखी.

अर्जुन बिजलानी

'नागिन' फेम एक्टर अर्जुन बिजलानी भी टीवी के मोस्ट फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं. अर्जुन जब पैसे और पावर के गेम 'राइज एंड फॉल' में शामिल हुए थे तो लोगों को लगा था कि वो शो में गर्दा उड़ा देंगे. लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं. अर्जुन शो में शुरुआत से स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं. कई बार वो गेम में जीती हुई बाजी भी हारते दिखे. शायद लक उनका साथ नहीं दे रहा.

जय भानुशाली

जय भानुशाली टीवी के बेस्ट होस्ट और एक्टर माने जाते हैं. अपनी होस्टिंग से वो फैंस को हमेशा एंटरटेन करते हैं. मगर टीवी के स्टार जय भानुशाली 'बिग बॉस 15' में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे. वो शो में ना तो फैंस को एंटरटेन कर पाए थे और ना ही फ्रंटफुट पर खेलते दिखे थे. सलमान भी जय का कमजोर खेल देख काफी सरप्राइज हो गए थे. जय ने बिग बॉस में फैंस को काफी निराश किया था. वैसे आपकी क्या राय है?

---- समाप्त ----