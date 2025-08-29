scorecardresearch
 

TRP में फिर नंबर 1 बना 'अनुपमा', दूसरे नंबर पर इस शो ने मारी बाजी, खुश हुए फैन्स

हर हफ्ते टीवी सीरियल्स की टीआरपी लिस्ट आती है. हर बार की तरह इस बार भी 'अनुपमा' ने ही बाजी मारी है. वो भी 2.3 रेटिंग्स पाकर. पर दूसरे और तीसरे नंबर पर जो शोज आए हैं, उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे.

TRP में किस पोजिशन पर अनुपमा? (Photo: Screengrab)
टेलीविजन की दुनिया में आज भी कुछ शोज काफी अच्छा कर रहे हैं. देसी मॉम्स का बढ़िया टाइमपास कर रहे हैं. अब तो एकता कपूर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' भी लेकर आ गई हैं. तुलसी विरानी इस बार भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो रही हैं. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी टीआरपी लिस्ट आ गई है. 

'अनुपमा' ने मारी बाजी
इस बार भी 'अनुपमा' ने बाजी मारी है. हालांकि, जब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शुरू हुआ था तो ये टॉप पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी टॉप 3 से नीचे नहीं गया है. तीसरे नंबर पर ही सही, लेकिन दर्शकों का फेवरेट बन पाने में कामयाब हुआ है. टीआरपी लिस्ट पर अगर एक नजर दौड़ाएं तो 'अनुपमा' ने इस बार 2.3 रेटिंग हासिल की है. 

वहीं, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' काफी अच्छा ड्रामा दर्शकों को दे रहा है. इसे भी फैन्स काफी चाव से देख रहे हैं. और इसी तरह ये दूसरे नंबर पर टीआरपी पर बना हुआ है. इसे 2.0 रेटिंग्स मिली हैं. साथ ही स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' तीसरे नंबर पर आया है. इसे 1.9 रेटिंग्स मिली हैं. साथ में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' भी है जो सेम रेटिंग्स पाकर तीसरे ही नंबर पर है. 

कितनी आई सलमान के शो की टीआरपी?
वैसे देखा जाए तो कलर्स चैनल पर कुछ दिनों पहले ही सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' शुरू हुआ है. पहला वीकेंड का वार इस बार आने वाला है और फैन्स अभी से इसके लिए एक्साइटेड हैं. सभी ये देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि आखिर पहले वीकेंड पर सलमान किसकी क्लास लगाते नजर आएंगे. 

फैन्स कयास लगा रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में सलमान के शो की भी टीआरपी देखी जाएगी. लिस्ट में इस शो को भी एड किया जाएगा. देखना होगा कि क्या सलमान का शो बाकी के सीरियल्स को टीआरपी रेटिंग्स में पीछे छोड़ पाता है या नहीं. 

