सोशल मीडिया पर बिगबॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला को मिल रहे शादी के ऑफर!

बिग बॉस 13 विजेता सिद्धार्थ शुक्ला इस समय छोटे पर्दे से जरूर दूर हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना जारी है. एक्टर के फैन्स उन्हें इतना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता कभी भी कम होती नहीं दिखती. अब सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता को इसी बात से समझा जा सकता है कि एक्टर को शादी के ऑफर भी उसी प्लेफॉर्म पर मिलने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की शादी?



इस समय सोशल मीडिया पर #MarryMeSidharth ट्रेंड कर रहा है. कई लड़कियां सोशल मीडिया पर ही सिद्धार्थ से शादी रचाने के सपने देख रही हैं. एक यूजर लिखती हैं- मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूं. बस तुम तीन बार कुबूल है बोल दो. वहीं दूसरी यूजर तो यहां तक कह रही हैं कि उन्होने पहले ही तीन बार कुबूल है बोल दिया, वे सिद्धार्थ के जवाब का इंतजार कर रही हैं.

I don’t think I’ve said it enough already but wife me up Sidharth! I’m ready to be nikafied 😌♥️



Qubool Hai x3 mene to bol diya abh aap bi bol do Siddy boi 😚♥️#MarryMeSidharth — ℤ 🖤✨ (@imoveritBYEE) August 29, 2020

.@sidharth_shukla Baby I’m ready to be your dusri biwi bas teen baar Qubool hai to bol do 🤧♥️ Mere majazi khuda ban jao 👉👈 #MarryMeSidharth — ℤ 🖤✨ (@imoveritBYEE) August 29, 2020



अब ये बात किसी से नहीं छिपी है कि सिद्धार्थ का शहनाज गिल के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है. उसी बॉन्डिंग को देखते हुए सोशल मीडिया पर कुछ फनी मीम भी वायरल हो गए हैं. एक तरफ लड़कियां सिद्धार्थ को प्रपोज कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मीम भी वायरल हैं जहां शहनाज के रिएक्शन को दिखाया जा रहा है. एक यूजर ने शहनाज के भाई तक को शामिल कर लिया है. मीम में सिद्धार्थ, शहनाज के भाई से कह रहे हैं- जिसको जो बोलना है बोलने दे, शादी मेरी तेरी बहन से ही होगी, समझ रहा है ना छोटे.

Meanwhile Shehnaaz looking at fanbois n fangirls after seeing the trend#MarryMeSidharth pic.twitter.com/rX6he8j0cD — 𝓝𝓲𝓭𝔃_𝔀𝓻𝓲𝓽𝓮𝓼 💎 🦋 (@nirvana_nidz) August 29, 2020

बिग बॉस 14 में आएंगे नजर?



सोशल मीडिया पर ये मीम और शादी के प्रपोजल ट्रेंड कर गए हैं. सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स इससे पहले भी अपने फेवरेट एक्टर के सपोर्ट में ऐसे ट्रेंड चला चुके हैं. वैसे बिग बॉस के जरिए लोकप्रियता का शिखर चढ़ने वाले सिद्धार्थ शुक्ला शो के अगले सीजन में भी नजर आ सकते हैं. ऐसी खबरें चल रही हैं कि एक्टर को एक स्पेशल रोल में बिग बॉस 14 में शामिल किया जा सकता है.