20 साल पहले ऐसे दिखते थे कपिल शर्मा, फेम मिलने के बाद बदली लाइफस्टाइल, देखें ट्रांसफॉर्मेशन

कपिल शर्मा ने 2005 में पंजाबी कॉमेडी से अपने करियर की शुरुआत की. धीरे-धीरे मेहनत-लगन से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीता और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से लोकप्रियता हासिल की.

इतना बदल गए कपिल शर्मा (PHOTO: Screengrab)
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जहां भी होते हैं, उन्हें देखकर लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है. कपिल ने अपनी पहचान सिर्फ कॉमेडियन तक ही सीमित नहीं रखी है. वो एक होस्ट और अभिनेता भी बन चुके हैं. आज उनके शो पर बड़े-बड़े स्टार मेहमान बनकर आते हैं. कई सितारे उनके शो पर जाने को बेताब रहते हैं. लेकिन कपिल को ये नेम-फेम यूंही नहीं मिला है. उन्होंने ये सब पाने के लिए काफी मेहनत की है. सालों की मेहनत के बाद उन्हें वो सब मिल पाया है, जिसका उन्होंने सपना देखा गया था.

छोटी शुरुआत, बड़े सपने 
कपिल शर्मा ने 2005 में पंजाबी कॉमेडी शो से अपने करियर की शुरुआत की थी. उस वक्त वो महज 24 साल के थे. शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे. इसलिए 2007 में जब उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जाने का मौका मिला, तो उन्होंने इसे जीतने में जी जान लगा दी. 

कपिल शर्मा आगे बढ़ रहे थे किस्मत उनके साथ थी. उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की ट्रॉफी जीती. फिर उन्हें कॉमेडी सर्कस में कामा करने का मौका मिला. कपिल ने अपनी पंच लाइन्स और कॉमिक टाइमिंग से लोगों को इंप्रेस करना शुरू कर दिया. वो वक्त भी आया जब 2013 में कपिल शर्मा अपना कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लेकर आए.  

कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से कपिल ने टीवी इंडस्ट्री में धूम मचा दी. उनके शो को लोगों ने बहुत प्यार दिया. धीरे-धीरे कपिल स्टार बनने लगे. कॉमेडी में नाम कमाने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा. 2015 में उन्होंने किस किसको प्यार करूं से बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन कपिल के किस्मत ताले खुले रहे. 

कॉमेडी, एक्टिंग करने के बाद उन्होंने कना़डा में अपना कैफे खोला है. नेता हों या अभिनेता हर कोई कपिल का फैन है. सभी उनकी मेहनत की दाद देते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गजब है ट्रांसफॉर्मेशन 
इन दिनों सोशल मीडिया पर कपिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी करियर जर्नी देखने को मिलती है. स्ट्रगल के दिनों में कपिल बेहद नॉर्मल दिखते थे. लेकिन जैसे उन्हें नेम-फेम मिला. उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया. कपिल ने सर से लेकर पांव तक खुद को बदल  डाला. 20 साल पहले के कपिल को देखकर यही लगता है कि वो इतने सालों में क्या से क्या बन चुके हैं. 

कहते हैं कि कुछ बदलाव अच्छे होते हैं. कपिल में आए बदलाव भी अच्छे हैं. फिलहाल कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 थिएटर्स में लगी हुई है. आपने देखी क्या?

