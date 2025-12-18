गौरव खन्ना की पार्टी में क्यों नहीं दिखीं तान्या-फरहाना? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने...

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा. हर बार की तरह इस बार भी शो में कई तरह के लड़ाई झगड़े देखने को मिले. शो के खत्म होने के बाद कई कंटेस्टेंट्स ने मेकर्स पर आरोप भी लगाए. अब इन सबके बीच शो के विनर बने गौरव खन्ना ने अपनी बर्थडे पार्टी को लेकर बात की है.

टीवी शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का रोल प्ले कर घर-घर फेमस हुए गौरव खन्ना ने हाल ही में यानी 11 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस मौके पर बीबी 19 के कई कंटेस्टेंट्स ने शिरकत की. हालांकि तान्या और फरहाना नहीं दिखाई दीं.

गौरव खन्ना ने क्या कहा?

गौरव खन्ना की पार्टी में तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट नहीं दिखाई देने पर एक्टर ने जवाब दिया है.Telly Talk India को दिए इंटरव्यू में गौरव ने कहा, 'मैंने इनवाइट किया था फरहाना को और उनका मैसेज भी आया था कि स्किन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था तो नहीं आ पाईं. मेरे पास उनका मैसेज है. वहीं तान्या को भी इनवाइट किया था लेकिन कोई मैसेज नहीं आया. शायद वो बिजी होंगी. इनफैक्ट मैंने जीशान कादरी को भी बुलाया था.'

एक्टर ने आगे कहा, 'मैं सभी को इनवाइट करूंगा. मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है. मैंने शो को खुले दिल से जिया है. मैं ऐसा बंदा हूं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने सभी को पर्सनली इनवाइट किया था.'

फरहाना की पार्टी में क्यों नहीं गए गौरव खन्ना?

वहीं जब गौरव खन्ना से पूछा गया कि वो फरहाना भट्ट की पार्टी में क्यों नहीं गए थे? इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'मेरी वाइफ आकांक्षा की तबीयत खराब हो गई थी, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी.' क्या फरहाना ने इनवाइट किया था? इस पर गौरव ने कहा, 'मैसेज तो नहीं आया था लेकिन मैंने मिस कॉल्स देखी थी. उसके बाद कुछ आया नहीं. जैसे मैंने लोकेशन के साथ उन्हें इनवाइट किया था, वैसा कुछ मुझे नहीं मिला.' वहीं गौरव खन्ना के बयान से ये साफ हो गया कि फरहाना और तान्या से उनका कोई विवाद नहीं है.

