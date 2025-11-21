scorecardresearch
 

क्रिकेटर दीपक चाहर पहुंचे बिग बॉस, बहन मालती की उड़ाई खिल्ली, गौरव ने किया रिएक्ट

बिग बॉस के घर में क्रिकेटर दीपक चाहर की सरप्राइज एंट्री हुई है, जहां उन्होंने अपनी बहन मालती चाहर के साथ मजाकिया पल बिताए. दीपक की एंट्री से घर के माहौल में नई एनर्जी आई और शो के फैन्स ये देखकर बेहद खुश हैं.

दीपक बदलेंगे मालती का खेल? (PHOTO: Screengrab)
ये हफ्ता बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए प्यार और इमोशन्स से भरा रहा. कुनिका अपने बेटे से मिल कर इमोशनल हुईं. गौरव को उनकी पत्नी आकांक्षा से प्यार की झप्पी मिली. अमाल भाई अरमान से मिलकर गदगद दिखे. अब घर में शहबाज के पिता और मालती चाहर के भाई क्रिकेटर दीपक चाहर की एंट्री होने वाली है. शो का नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें दीपक चाहर बहन से मिलने बिग बॉस हाउस के अंदर पहुंचे. 

दीपक ने उड़ाई मालती की खिल्ली 
प्रोमो में दीपक बिग बॉस हाउस में सरप्राइज एंट्री लेते नजर आए. मालती सोफे पर आंख बंद करके लेटी होती हैं. दीपक आकर उन पर हल्ला बोल देते हैं और वो चौंक जाती हैं. फिर बिग बॉस कहते हैं कि मालती के भाई दीपक का स्वागत करते हैं. 

दीपक के आते ही सभी घरवाले उनके स्वागत सत्कार में जुट जाते हैं. वो कहते हैं कि मैं इस घर में एक ही मकसद से आया हूं. मेरी बहन ने जिंदगी में एक रोटी का टुकड़ा बनाकर नहीं खिलाया. इस पर कुनिका और अशनूर जोर जोर से हंसने लगती हैं. मालती भाई की बात का जवाब देते हुए कहती हैं कि क्या झूठा आदमी है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दीपक ने कहा कि खान यही बनाएगी और मैं खान खाकर जाऊंगा. फिर कुनिका उन्हें पानी लाकर देती हैं. दीपक उन्हें शुक्रिया कहते हैं. उन्होंने इस पर मालती की खिल्ली उड़ाई. उन्होंने कहा कि पानी मांगा इसने पानी भी नहीं दिया. गौरव क्रिकेटर की बातों पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि मालती सोच रही होगी कि घर से कोई क्यों आया. 

फैन्स हुए खुश 
शो का प्रोमो देखकर फैन्स बेहद एक्साइटेड नजर आए. उन्होंने लिखा कि फाइनली मालती की फैमिली से कोई आया. एक ने लिखा कि बिग बॉस के घर में दीपक चाहर को देखकर अच्छा लगा. अन्य ने लिखा कि हमारा फेवरेट प्लेयर बिग बॉस में. हम मालती के लिए खुश हैं. शो के फैन्स पूरा एपिसोड ऑन एयर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

ये भी देखना होगा कि दीपक चाहर की एंट्री के बाद उनकी बहन मालती के गेम में कितना बदलाव आता है. 

