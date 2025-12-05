बिग बॉस 19 की चमचमाती ट्रॉफी की दिखी पहली झलक, मालती हुईं एविक्ट, ये हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शिल शो 'बिग बॉस 19' का काफी बज बना हुआ है. फिनाले में अब बस दो दिन ही बचे हैं और टॉप 5 फाइनलिस्ट भी मिल चुके हैं. जिसमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल का नाम शामिल है. इन पांचों में से ही कोई एक सदस्य ट्रॉफी घर लेकर जाएगा. इस बीच बिग बॉस 19 की ट्रॉफी से भी पर्दा उठ गया है.

और पढ़ें

बीते एपिसोड बिग बॉस 19 के घरवालों को ट्रॉफी की झलक दिखाई गई है. जो हर बार मिलने वाली ट्रॉफी से काफी अलग है. खास बात ये है कि ट्रॉफी पर हूबहू सलमान खान जैसा पोज है.

'बिग बॉस' की ट्रॉफी की पहली झलक

कल आखिरी बार टॉप 5 कंटेस्टेंट्स असेम्बली रूम में मौजूद थे. बिग बॉस ने इसी रूम में दिखाया कि उन्हें मिलने वाली ट्रॉफी कैसी है. दोनो हाथ जोड़े चमचमाती 'बिग बॉस' की इस ट्रॉफी की पहली झलक देखते ही घरवाले खुशी से उछल गए. डायमंड जड़ी ये ट्रॉफी इस बार की थीम से काफी मिलती जुलती है, साथ ही सलमान खान के फेमस हाथ जोड़ने वाले पोज को कॉपी करती है. ट्रॉफी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

कौन होना चाहिए शो का विनर?

असेम्बली रूम में जब बिग बॉस ने पांचों कंटेस्टेंट्स से पूछा कि उनके हिसाब से उन्हें छोड़कर कौन ऐसा कंटेस्टेंट है, जिसे विनर होना चाहिए. इस पर अमाल ने सबसे पहले प्रणित का नाम लिया, वहीं प्रणित ने गौरव खन्ना. फरहाना ने तान्या मित्तल और गौरव ने प्रणित का नाम लिया. वहीं तान्या, अमाल का नाम लेती हैं.

Advertisement

शो से बाहर हुईं मालती

इस एपिसोड में मालती चाहर को कम वोट मिलने के आधार पर शो से बाहर होना पड़ता है. इसी के साथ

गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना और प्रणित मोरे टॉप 5 में शामिल हो जाते हैं. मालती जाते-जाते प्रणित और अमाल से काफी नाराज दिखीं. दोनों को ही उन्होंने इग्नोर कर दिया.

---- समाप्त ----