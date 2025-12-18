scorecardresearch
 
अनजान शख्स ने सोसाइटी में घुसकर एक्टर अनुज सचदेवा को डंडे से मारा, बोले- घर में डरा बैठा हूं

टीवी शो 'फिर सुबह होगी' और 'इत्ती सी खुशी' फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर उनकी हाउसिंग सोसाइटी में हमला हुआ था. पार्किंग को लेकर एक शख्स ने उनसे लड़ाई करने के साथ-साथ उनपर डंडे से वार किए थे. शख्स ने एक्टर को गाली और धमकी भी दी. अब अनुज ने कहा है कि उन्हें घर में असुरक्षित महसूस हो रहा है.

अनुज सचदेवा पर शख्स ने किया डंडे से वार (Photo: Instagram/apnanuj)
टीवी शो 'फिर सुबह होगी' और 'इत्ती सी खुशी' में अपने काम से फैंस के फेवरेट बने अनुज सचदेवा इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में अनुज पर उनकी हाउसिंग सोसाइटी में हमला हुआ था. ये हमला पार्किंग को लेकर था. हमला झेलने के कुछ दिन बाद अनुज सचदेवा का कहना है कि वे अपने घर में लगातार डरे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. एक्टर ने कहा कि उन्हें अभी भी अपनी सोसाइटी में सुरक्षित महसूस नहीं होता, क्योंकि कथित तौर पर उन पर हमला करने वाला व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है.

अनुज सचदेवा ने शेयर की वीडियो

अनुज सचदेवा ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने हमले के बारे में बात की और शिकायत की कि उनके हमलावर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा. एक्टर ने कहा, 'मुझे सिर में चोट लगी है और टांग में भी चोट आई है. लेकिन मैं यह शेयर करना चाहता हूं कि असल वजह क्या थी. मैं अपने कुत्ते को वॉक पर ले जाने के लिए बाहर निकला था. सोसाइटी में एक गाड़ी गलत तरीके से पार्क की गई थी, जिसके बारे में मैंने ओनर्स ग्रुप में सूचना दी और एक फोटो भी खींच ली, यह कहने के लिए कि 'इस गाड़ी को सही जगह पार्क करें'.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुज ने आगे दावा किया कि उस व्यक्ति, जिसकी पहचान प्रदीप सिंह के रूप में हुई है, ने उन्हें गाली देनी शुरू कर दी और जान से मारने की धमकियां देने लगा. इसके बाद उनके पालतू कुत्ते सिम्बा ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया. एक्टर ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने सबसे पहले अपनी फीमेल फ्रेंड और अपने पालतू कुत्ते को एक तरफ हटने को कहा. हालांकि झड़प तब हिंसक हो गई जब प्रदीप ने कथित तौर पर एक डंडा उठाया और उनके सिर पर बार-बार वार किया.

असुरक्षित महसूस कर रहे अनुज 

अनुज ने आगे कहा, 'आप जब अकेले होते हैं, तब जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं. मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है और मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका पर भरोसा है कि वह हमारा साथ देगी. अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि होनी चाहिए थी. लेकिन मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि आखिरकार अपराधी को सजा मिलेगी. मैं अभी भी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वह सोसाइटी में आसपास ही है.'

उन्होंने दर्शकों से समर्थन की अपील भी की और कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए. अनुज ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, 'मेरे लोगों, मेरे शुभचिंतकों, मीडिया और सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरा वीडियो शेयर किया और इस मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहे. आपका समर्थन, दयालुता और ताकत मेरे लिए शब्दों से ज्यादा मायने रखती है.' इस हफ्ते की शुरुआत में अनुज सचदेवा ने शेयर किया था कि उन पर पब्लिक प्लेस में हमला हुआ है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हमले की जानकारी शेयर की थी.

