Tokyo Olympics: बजरंग पुनिया ने जीता देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल, सेलेब्स ने यूं दी बधाई

टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत देश का नाम रोशन किया है. बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर बजरंग पुनिया को बधाई देते हुए ट्वीट किया है. बता दें कि बजरंग पुनिया ने 65 किलो फ्रीस्टाइल कैटेगरी में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया. बजरंग पुनिया की इस जीत पर जश्न का माहौल बना हुआ है.

सेलेब्स ने किया रिएक्ट

अली फजल ने ट्वीट कर लिखा, "बजरंग, क्या मैच था, वाकई में शानदार, टोक्यो 2020." वहीं, रणदीप हुड्डा ने लिखा, "जय बजरंग बली, क्राइस्ट की भी जय, क्योंकि कोच को तलिस्मान चूमते हुए देखा गया. कज़ाकि भई का तै भरोट्टा सा भर दिया।बजरंग पुनिया भई तू देश की शान सै, विश्व चैम्पीयन सै. यह गोल्ड मेडल प्लेयर हैं, लेकिन एक बाउट गलत होने के कारण इन्होंने कांस्य जीता है."

जय बजरंग बली !!! And probably Christ too (the coach kissing his talisman)



कज़ाकि भई का तै भरोट्टा सा भर दिया।बजरंग पुनिया भई तू देश की शान सै, विश्व चैम्पीयन सै A Gold Medal player who just has one bad bout and got a #Bronze 👏🏽👏🏽#BajrangPunia @BajrangPunia #Olympics #wrestling pic.twitter.com/AztBY6VQeL