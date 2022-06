Sidhu Moose Wala Murder: 'सिद्धू के पापा कहते थे बंदूकों पर गाने मत बनाया कर', गुरदास मान ने बताया किस्सा

सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) के मर्डर पर बात करते हुए मशहूर सिंगर गुरदास मान ने बड़ी बात कही है. गुरदास मान ने आजतक को बताया कि सिद्धू के माता-पिता उनसे कहते थे कि 'गन कल्चर' पर गाने ना बनाया करे. लेकिन सिद्धू मानते थे कि उनके ऐसे ही गाने चलते हैं.

आजतक से गुरदास मान ने कहा, 'जब आप युवाओं के आइडल बन जाते हैं तो वे लोग वही करने लगते हैं जो आप करते हैं.'

#EXCLUSIVE | Legendary singer @gurdasmaan speaks exclusively to India Today on Sidhu Moose Wala's death. Listen in. #5iveLIVE #SidhuMooseWala #Punjab | @ShivAroor pic.twitter.com/IYYcvQJHfX