Film Wrap: राधा स्वामी के आश्रम में शाहिद कपूर ने बनाया घर! प्रेमानंद महाराज से मिले राजपाल यादव

फिल्म एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत राधा स्वामी ब्यास में गहरी आस्था रखते हैं. कपल उनका बहुत आदर करते हैं. वो अक्सर उनका सत्संग सुनने जाते हैं. शाहिद ने बताया कि वो शाकाहारी हैं, और उन्हें वहां इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने इसी वजह से ब्यास नदी किनारे अपना घर तक बनाया हुआ है. वहीं प्रेमानंद महाराज के जहां कई सेलिब्रेटी अनुयाई हैं वहीं राजपाल यादव भी उन्हें मानते हैं. वो उनसे मिलने वृंदावन जा पहुंचे. राजपाल ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और अपनी दिल की बातें कहीं. मंगलवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में और क्या खास हुआ, पढ़ें हमारे फिल्म रैप में.

बेशकीमती डायमंड र‍िंग ने खोली समांथा की पोल, 9 महीने पहले हो चुकी थी सगाई!

एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ लिंगा भैरवी विवाह रीति से शादी रचा ली. यह शादी कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन में संपन्न हुई. प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाने के बाद समांथा ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया था.

कम सुनने लगी हैं जया बच्चन, बोलीं- संसद में चीखने-चिल्लाने का पड़ा बुरा असर, मगर इस बात से हैं खुश

जया बच्चन बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस हैं लेकिन वो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं. जया एक्टिंग के साथ-साथ पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहती हैं. वो लगातार संसद में अपनी हाजिरी लगाती हैं और सीरियस इशूज पर अपनी बात रखती हैं. लेकिन जया का कहना है कि संसद में इतना चीखना-चिल्लाना होता है कि उनके सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है.

राधा स्वामी में गहरी आस्था रखते हैं शाहिद-मीरा, ब्यास नदी किनारे बनाया घर, बोले- दिल के करीब है

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी एक अरेंज मैरिज थी. इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि दोनों की मुलाकात राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जरिए हुई थी. कपल और इनका परिवार राधा स्वामी में गहरी आस्था रखता है. शाहिद ने बताया कि वो इतनी श्रद्धा रखते हैं कि ना सिर्फ वो अक्सर वहां सत्संग में शामिल होते हैं, बल्कि वहां उन्होंने अपना घर तक बनाया हुआ है.

प्रेमानंद महाराज के दर पर राजपाल यादव, खुद को बताया मनसुखा, लिया आशीर्वाद

प्रेमानंद महाराज से मिलकर राजपाल यादव बेहद खुश दिखे. उन्होंने आश्रम से जाते हुए ये भी कहा कि उनका जीवन धन्य हो गया.

Laughter chef 3: तेजस्वी ईशा की ओवरएक्टिंग, एंटरटेनमेंट से ज्यादा इरिटेशन से भरपूर तीसरा सीजन

टीवी हो या फिल्में...आज के दौर में हिट कंटेंट के कई सीजन्स बनना आम बात है. कलर्स के एक ऐसे ही शो के बैक टू बैक 3 सीजन आ चुके हैं. नाम है लाफ्टर शेफ. पहले सीजन ने टीआरपी में गर्दा उड़ाया था. कंटेंट के साथ ये एक्सपेरिमेंट था. पहली बार इंडियन टीवी पर ऐसा शो आया था. जहां सेलेब्रिटीज को कॉमेडी का तड़का लगाकर कुकिंग करनी थी. सोने पे सुहागा भारती की होस्टिंग थी. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के हिट सितारों के साथ जब इसका आगाज हुआ, तब किसी को नहीं पता था ये इतना बड़ा शो बनेगा कि पाकिस्तान में भी इसे कॉपी किया जाएगा.

