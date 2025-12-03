scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film wrap: प्रेमानंद महाराज की शरण में पलाश मुच्छल, हरिद्वार में हुईं धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित

फिल्म रैप में बुधवार के दिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंगर पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना से शादी चलने के बाद काफी टूट गए हैं. वो हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचे.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए पलाश मुच्छल (PHOTO: Screengrab)
प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए पलाश मुच्छल (PHOTO: Screengrab)

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी चीजें हुईं. सिंगर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टल गई थी. ऐसे में पलाश काफी इमोशनल हुए और टूटे. खुद को संभाला और अब प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे. इसके अलावा धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे. सनी और बॉबी इस मौके पर इमोशनल भी नजर आए. 

30 घंटे लेबर पेन में रही पत्नी, देखकर तड़प गए विक्रांत, बोले- औरतें बहुत दर्द सह लेती हैं
विक्रांत मैसी ने बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान उनकी पत्नी शीतल ने 30 घंटे का जबरदस्त दर्द झेला, जिसे देखकर वो खुद भी तड़प उठे. इसी के साथ उन्होंने बताया कि कब पत्नी उनसे झगड़ा करती है.

स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन, दर्द में पलाश, प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? Video वायरल
सोशल मीडिया पर स्मृति और पलाश की शादी टलने के बाद से हंगामा मचा हुआ है. कभी कोरियोग्राफर को तो कभी अनजान महिलाओं के साथ पलाश मुच्छल का नाम जोड़ा जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

palash muchhal visits premanand maharaj
स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन, दर्द में पलाश, प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे?  
smriti mandhana
स्मृति-पलाश की शादी की डेट पर आया क्रिकेटर के भाई का रिएक्शन, जानें क्या कहा 
Palash Muchhal
पलाश-स्मृति की हो रही शादी, वायरल पोस्ट का क्या है सच? 
Palaash muchhal video
स्मृति मंधाना से पोस्टपोन हुई शादी, उदास दिखे पलाश मुच्छल, पेरेंट्स संग हुए स्पॉट 
Smriti Mandhana-Palash Muchhal and Nandika Dwivedi
स्मृत‍ि-पलाश मामले में हुई इस म‍िस्ट्री गर्ल की एंट्री, INSTA पोस्ट में क्यों दी सफाई? 

खिलाफ था परिवार, मगर एक्टर ने दूसरे धर्म में रचाई थी शादी, बोला- मुसलमान हूं...
बॉलीवुड अभिनेता जीशान अय्यूब ने अपनी शादी और पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनकी शादी रसिका अगासे से इंटरफेथ मैरिज थी, जिसमें दोनों परिवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

Advertisement

सनी के बेटे ने की धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्ज‍ित, रो पड़े बॉबी देओल Video
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को देहांत हो गया था. अब परिवार ने उनका अस्थि विसर्जन किया. इसका वीडियो सामने आया, जहां सनी के साथ बॉबी, करण सभी नजर आए.

चुनाव के बाद बदला पवन सिंह की पत्नी का अंदाज, सिर से हटाया पल्लू, दिखीं ग्लैमरस
इस साल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई. उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था. ज्योति सिंह ने जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन काराकाट की जनता का दिल नहीं जीत पाईं. ज्योति सिंह को बिहार इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement