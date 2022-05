हॉलीवुड फिल्म Doctor Strange ने दिखाया PAK सेलेब्स को आईना, पाकिस्तानियों ने उड़ाया मजाक- बेहतर फिल्म बनाओ

हॉलीवुड मूवी Doctor Strange in the Multiverse of Madness का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से पाकिस्तान में बड़ी बहस छिड़ गई है. जिस तरह से पाकिस्तान में हॉलीवुड मूवी की रिलीज और इसके सक्सेसफुल बिजनेस के कारण थियेटर्स से 4 दिनों में ही लोकल मूवीज को नजरअंदाज कर हटा दिया गया, उसकी सेलेब्स ने खूब आलोचना की है. फिल्ममेकर्स ने फाइनेंसियल नुकसान का हवाला लेते हुए पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को ललकारा है.

पाकिस्तान में डॉक्टर स्ट्रेंज का बोलबाला

पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जहां हॉलीवुड रिलीज को तवज्जो देने के खिलाफ निराशा जताई जा रही है. वहीं पाकिस्तान की आवाम का कुछ और ही कहना है. वहां के लोगों ने तो उल्टा फिल्ममेकर्स को ही लताड़ लगा दी. एक यूजर ने लिखा- ये नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की जनरेशन है. वे ब्रेकिंग बेड, मनी हाईस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हैं. हम वैसा कंटेंट चाहते हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामा से जुड़ा ना हो. मार्वल बड़ी कंपनी है. फैन हर कैरेक्टर को फॉलो करते हैं. सालों तक इन फिल्मों का इंतजार करते हैं.

पाकिस्तानी फिल्मों पर निशाना

दूसरे शख्स ने लिखा- मुझे पता है ये क्रेजी लगेगा लेकिन क्या तुमने बेहतर फिल्में बनाने की कोशिश की? पाकिस्तानी फिल्मों के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए एक यूजर लिखता है- इन ईद रिलीज फिल्मों को एक महीने के लिए डिले करो. ये फिल्में तब भी बिजनेस नहीं करेंगी. ये सिर्फ और सिर्फ इनके कंटेंट की वजह से. कोई भी HumTV सीरियल प्रो मैक्स के लिए 900 रुपये खर्च नहीं करना चाहेगा. एक यूजर ने फिल्मों की बेइजज्ती मारते हुए कहा कि वो below average movie के लिए 900 रुपये खर्च करने के बाध्य नहीं है. वो भी सिर्फ इस टैग के लिए कि ये फिल्म पाकिस्तान में बनी है.

This is the generation of Netflix and Amazon Prime. They watch Breaking Bad, Money heist, and Strange things like series and movies.



Also, Marvel is a big company and fans follow every character personally and wait for the movies for years. 3/6 — Aleem Khan (@AleemSadozai) May 10, 2022

एक शख्स लिखता है- आप पब्लिक को अपनी फिल्म देखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. अगर अच्छी फिल्म होगी तो लोग उसे देखेंगे. वे पैसा खर्च एंटरटेन होने के लिए करते हैं. वे प्रोड्यूसर को हुए नुकसान की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं.

I know it's a crazy idea but have you tried making better movies? — D (@Le_Sabre54) May 9, 2022

Delay it for a month and these movies still won't do any business and that's mainly because of the content.



Nobody wants to pay Rs.900 for a HumTV serial pro max 🤷🏽‍♂️ https://t.co/k3Uhr0sjXY — umair. (@UmairNajeebKhan) May 9, 2022

These producers made a fortune by releasing below par movies every eid. We are not obliged to spend 900 on a below average movie just because it has a "made in pakistan" tag. — Saad Farooq (@saadfarooq129) May 9, 2022

You can't force public to watch your movies. If there is a better movie then people deserve to watch it. They are spending money to get entertained, they are not responsible for producer's loss. — Hassan Raza (@03HassanR) May 9, 2022

पाकिस्तानी फिल्मों के कंटेंट पर सवाल

पाकिस्तानी सिनेमा और हॉलीवुड मूवी के इस विवाद पर टीवी होस्ट और एक्टर फहद मुस्तफा ने सटीक जवाब दिया है. उनका मानना है कि पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री का लोगों के साथ गहरा बॉन्ड है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का नहीं. वे कहते हैं- अगर मैं आपको 5 पाकिस्तानी फिल्मों के नाम बताने को कहूंगा तो आपको याद भी नहीं होगा. अगर मैं फिल्मों के गानों के बारे में पूछुंगा तो यहां बैठे सिंगर्स भी नहीं बता पाएंगे. इसका मतलब है कि हमने कुछ संतोषजनक नहीं बनाया.



ईद 2022 में पाकिस्तान में घबराना नहीं है, दम मस्तम, पर्दे में रहने दो, चक्कर रिलीज हुई थीं. 4 उर्दू फिल्में और एक पंजाबी फिल्म ईद पर रिलीज की गई. पोस्ट कोरोना पाकिस्तानी मूवी लवर्स के लिए ये बड़ी सौगात थी. लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने पर्दे पर आकर उथल पुथल मचा दी.

देखना होगा ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है और इस बहस का क्या नतीजा निकलता है.