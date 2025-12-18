2026 में आएगा गुल्लक का 5वां सीजन, लेकिन नहीं दिखेंगे 'अन्नू भैया'! हर्ष मायर ने किया कंफर्म

'गुल्लक' भारत की सबसे पसंदीदा फैमिली वेब सीरीज में से एक है. कुछ दिनों पहले सीरीज के चाहने वालों को एक शॉकिंग खबर मिली. शो के फेवरेट कैरेक्टर अन्नू भैया अब इस सीरीज में दिखाई नहीं देंगे. लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी असली वजह सामने निकलकर नहीं आई. अब सीरीज में उनके छोटे भाई का किरदार निभाने वाले हर्ष मायर ने इसपर चुप्पी तोड़ी है.

अन्नू भैया ने कहा 'टाटा'

गुल्लक सीरीज ने अपनी मासूमियत और मिडिल क्लास की लाइफ से जुड़ी कहानियों से फैंस का खूब ध्यान खींचा है. इसमें जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राज गुप्ता और हर्ष मायर अहम भूमिकाओं में रहे हैं. इस सीरीज के चार सीजन सफल रहे हैं. अब फैंस सीजन 5 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस 5वें सीजन में अब वैभव की जगह कोई नया चेहरा दिखाई देगा.

जूम से बातचीत में हर्ष ने इसे कन्फर्म किया और बताया कि- मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. लोग खुद जानते हैं. मुझे बोलने की इजाजत नहीं है. लेकिन सबको पता है कि वो अब नहीं हैं. ये बहुत दुख वाली बात है. मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ. गुल्लक देखने वाले फैंस के लिए ये बहुत हार्टब्रेकिंग होगा.

वैभव की जगह कौन?

वैसे खबर है कि वैभव ने शो के मेकर्स के साथ क्रिएटिव डिफ्रेंस की वजह से एग्जिट लेने का फैसला किया था. अपने इस फैसले पर वैभव ने भी अभी तक कोई बात नहीं की है. वैभव की जगह अब अजय: द अनटोल्ड स्टोरी फेम अनंत वी जोशी को कास्ट किए जाने प्लानिंग बताई जा रही है.

गुल्लक ने हर्ष की बदली जिंदगी

हर्ष ने बताया कि- गुल्लक ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई. पहले सीजन के दौरान लोगों ने उन्हें मना किया था क्योंकि उनका रोल छोटा था. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता था कि ये छोटा रोल मुझे इतना फेम दे देगा. 2020 के पहले लॉकडाउन में लोग अचानक गुल्लक देखने लगे और उन्हें पसंद आ गया. आज भी हर नए सीजन पर फैंस क्रेजी हो जाते हैं. सीजन आने के बाद ही पूछते हैं कि अगला कब आएगा. हम खुद नहीं जानते कितने और सीजन बनेंगे. लेकिन इसकी ताजगी हमेशा काम करती है.''

टीवीएफ की सीरीज गुल्लक सीजन 5, 2026 में ओटीटी पर रिलीज होगा.

