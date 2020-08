सोनू सूद बोले- कोरोना का खतरा, सरकार स्थगित करे NEET-JEE एग्जाम

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कोरोना वायरस के कारण सोशल मीडिया पर सरकार से NEET-JEE के एग्जाम पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की है. सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा- भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए #Neet/#JEE के एग्जाम पोस्टपोन किए जाएं. कोविड 19 की स्थिति में हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, ना कि स्टूडेंस की जिंदगी को खतरे में डालना चाहिए. #PostponeJEE_NEETinCOVID.

चेतन भगत ने क्या लिखा?

वहीं चेन भगत ने ट्वीट किया- मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीदें हैं. NEET और JEE को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए और 2021 की शुरुआत में स्थिति देखी जाए. एंट्रेंस एग्जाम वैसे भी पर्याप्त चिंता का कारण होता है, कोविड की चिंता को जोड़ना आवश्यक नहीं है.

मालूम हो कि कोरोना वायरस की इस परिस्थिति में JEE-NEET के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर छात्रों के बीच चिंताएं हैं. ये एग्जाम सितंबर महीने में होने जा रहे हैं. इन परीक्षाओं को लेकर तमाम छात्र लगातार स्थगित करने की मांग रहे हैं. ऐसी मांग देश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए की जा रही है.

It's my request to government of India, to postpone the #Neet / #JEE exams in the current situation of the country! In the given #COVID19 situation, we should care utmost & not risk the lives of students! #PostponeJEE_NEETinCOVID @EduMinOfIndia @PMOIndia

I think a vaccine is round the corner and expected in a few months. Maybe the NEET and JEE could be postponed until then and see the situation in early 2021.



Entrance exams cause enough anxiety anyway, adding Covid anxiety to it is not necessary.