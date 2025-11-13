scorecardresearch
 

यौन शोषण के आरोपी के साथ रहमान ने किया काम, छिड़ा विवाद, लोग बोले 'अब हैरानी भी नहीं होती'

ए आर रहमान विवादों के घेरे में हैं. राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' से उनका गाना 'चिकिरी चिकिरी' वायरल हो रहा है. मगर गाने के कोरियोग्राफर पर विवादों का तगड़ा साया रहा है. लोग उसके साथ काम करने के लिए रहमान की आलोचना कर रहे हैं. आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला.

विवादों में ए आर रहमान, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी संग किया काम (Photo: X/@AlwaysJani)
म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान ज्यादातर विवादों से दूर ही रहते हैं. मगर अब वो अपने एक कोलेबोरेशन के लिए कंट्रोवर्सी में हैं और ये विवाद बड़ा होता जा रहा है. रहमान ने साउथ स्टार राम चरण की आने वाली फिल्म पेद्दी' का पॉपुलर गाना 'चिकिरी चिकिरी' कंपोज किया है. इस गाने से राम चरण का हुक स्टेप वायरल हो रहा है, जिसे साउथ के जानेमाने कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है. मगर इस कोलेबोरेशन के लिए रहमान को तगड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर, जानीमानी सिंगर चिन्मयी श्रीपदा तक जानी को काम मिलने की आलोचना कर रहे हैं. 

अल्लू अर्जुन-सलमान खान जैसे स्टार्स के साथ जानी ने किया काम 
शाइक जानी बाशा, उर्फ जानी मास्टर साउथ के बहुत पॉपुलर फिल्म कोरियोग्राफर हैं. उन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्मों से लेकर राजामौली की एपिक 'बाहुबली' तक में गाने कोरियोग्राफ किए हैं. वो एनटीआर, पवन कल्याण और रवि तेजा जैसे बड़े साउथ स्टार्स के साथ फिल्में कर चुके हैं. जानी तेलुगू, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में खूब काम करते रहे हैं. दमदार कोरियोग्राफी के लिए उन्हें कई बड़े अवॉर्ड भी मिले हैं. जानी ने बॉलीवुड फिल्म 'जय हो' में सलमान खान का गाना 'फोटोकॉपी' भी कोरियोग्राफ किया था. 

उनकी लेटेस्ट फिल्म साउथ स्टार राम चरण की 'पेद्दी' है. जानी ने इस फिल्म का गाना 'चिकिरी चिकिरी' कोरियोग्राफ किया है, जिसमें राम चरण का हुक स्टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. तमाम यूजर्स ये स्टेप परफॉर्म करते हुए रील्स बना रहे हैं. 'चिकिरी चिकिरी' गाना, जानेमाने म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान ने कंपोज किया है. 

जानी मास्टर पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप
2024 में साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग तब सन्न रह गए थे जब जानी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगे थे. शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी गई थी क्योंकि घटना के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी. जानी पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. इस केस में तेलंगाना पुलिस ने, पिछले साम सितंबर में जानी को गोवा से अरेस्ट किया था. जानी पर लगे इन आरोपों ने तमिल और तेलुगू फिल्म इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया था क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम यहीं करते हैं.

कैंसिल कर दिया गया था जानी का नेशनल अवॉर्ड 
तेलुगू सुपरस्टार पवन कल्याण की पॉलिटिकल पार्टी, जनसेना पार्टी से भी जानी जुड़े हुए थे. उन्होंने पिछले साल के चुनावों में कल्याण के लिए चुनाव प्रचार भी किया था. मगर उनपर गंभीर आरोप लगने के बाद जनसेना पार्टी ने उन्हें पार्टी ने खुद को उनसे अलग कर लिया था. एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्हें पार्टी गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया. ये विवाद शुरू होने से पहले धनुष की फिल्म Thiruchitrambalam का गाना कोरियोग्राफ करने के लिए, जानी को नेशनल अवॉर्ड के लिए भी चुना गया. 

उन्होंने नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई. कोर्ट ने उन्हें इस फंक्शन में शामिल होने के लिए 4 दिन की बेल तो दी, मगर इस बीच नेशनल अवॉर्ड्स सेल ने जानी का अवॉर्ड कैंसिल कर दिया. ये केस अभी भी चल रहा है और बेल पर बाहर घूम रहे जानी को फिर से काम मिलना भी शुरू हो गया है. 

ए आर रहमान से क्यों खफा हो रहे लोग?
हाल ही में जानी ने सोशल मीडिया पर रहमान के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कीं. इस चांस के लिए उन्होंने राम चरण और रहमान को शुक्रिया कहा. ये तस्वीरें देखकर लोग खफा हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह सड़ चुकी है.' जबकि एक ने कहा कि 'अब ये सब चीजें शॉक भी नहीं करतीं.' एक यूजर ने याद दिलाया कि रहमान ने कैसे, लिरिसिस्ट वेरामुथु पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगने के बाद, उनके साथ काम बंद कर दिया था. इस यूजर ने लिखा 'जानी वैरामुथु से कैसे अलग है?'

चिन्मयी श्रीपदा ने भी जताई नाराजगी 
फिल्म इंडस्ट्रीज में इस तरह के मामलों पर बहुत एक्टिव होकर बोलने वालीं सिंगर, चिन्मयी श्रीपदा भी, जानी को मौका मिलने से खफा नजर आईं. उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि जानी मास्टर का केस बहुत उलझा हुआ है, मगर इसकी सबसे बड़ी समस्या 'सेक्सुअल ग्रूमिंग' है. चिन्मयी ने लिखा, 'उन्होंने ना सिर्फ एक माइनर को सेक्सुअली अब्यूज किया, बल्कि राजी ना होने पर उसे उसके वर्कप्लेस पर धमकी भी दी. उनका पर्सनल इकोसिस्टम इसे 'सहमति से बना संबंध' मानता है, बिना ये सोचे कि 16 साल की एक लड़की कंसेंट नहीं दे सकती.' 

चिन्मयी ने लिखा कि जानी अमीर हैं और उनके तगड़े कनेक्शंस हैं इसलिए इस ईकोसिस्टम में न्याय मिलने की संभावना कम है. 'ऊपर से मैं जब भी इस बारे में बात करती हूं तो उनकी पत्नी मुझे फोन करती हैं और कहती हैं कि इस बारे में बात ना करूं. कथित रूप से उन्हें ये पूरा यकीन है कि जानी इस मामले में निर्दोष साबित होंगे. उनको ऑल द बेस्ट. उनका कॉन्फिडेंस ही सब बता रहा है!' उन्होंने आगे कहा.

चिन्मयी ने अपनी पोस्ट में निराशा के साथ विश्वास जताया कि जानी को जनता लंबे समय तक सेलिब्रेट करती रहेगी. और आगे कहा, 'मैं बस ये उम्मीद कर सकती हूं कि उस लड़की को भी आगे चलकर कामयाबी मिले और इस समाज को एक जवाब मिले, जो उसका शोषण करने वाले को सेलिब्रेट कर रहा है.' 

रहमान ने आलोचनाओं पर क्या कहा?
रहमान ने ऑफिशियली जानी के साथ कोलेबोरेशन को लेकर कुछ नहीं कहा है. लेकिन चिन्मयी उनके साथ काफी काम करती हैं. और एक यूजर ने ये कहते हुए उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की कि मामला रहमान का है इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगी. 

इस बात पर जवाब देते हुए चिन्मयी ने कहा, 'ओह प्लीज शट अप! मैंने सर (रहमान) से इस बारे में पूछा. उन्हें इसका (जानी के विवादों का) कोई आईडिया नहीं था. मैंने मुख्यमंत्री और तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर्स तक को कॉल-आउट किया है. वो आप नहीं हो जो कोर्ट के चक्कर लगाता है और हैरेस होता है. जब एक मोलेस्टर को दूसरे पावरफुल लोग काम दे रहे हैं तो मुझे परेशान करना बंद करो'! 

चिन्मयी के जवाब पर भी इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि 'रहमान को ऐसे आरोपों की जानकारी ना हो, ये मुश्किल है.' जानी के साथ रहमान के कोलेबोरेशन पर जनता लगातार नाराजगी जाहिर कर रही है. उनके साथ-साथ प्रोड्यूसर्स को और राम चरण को भी टारगेट किया जा रहा है. देखना ये है कि फिल्म की टीम की तरफ से इस मामले पर कोई सफाई आती है या नहीं. 

