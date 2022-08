गृहमंत्री अमित शाह ने Jr NTR से की मुलाकात, RRR एक्टर को बताया 'तेलुगू सिनेमा का रत्न'

एसएस राजामौली की फिल्म RRR में तेलुगू एक्टर जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की दमदार एक्टिंग से जनता खूब इम्प्रेस हुई थी. फिल्म में उनके कई सीन्स पर थिएटर तालियों-सीटियों के शोर से भर गए. अब जूनियर एनटीआर को एक ऐसी शख्सियत से तारीफ मिली है, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे.

भारत के गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को हैदराबाद में एनटीआर से मुलाकात की. उन्होंने इस मीटिंग की तस्वीरें ट्विटर पर भी शेयर कीं. और साथ में RRR एक्टर की खूब तारीफ भी की.

काम के बाद एनटीआर से मिले अमित शाह

अमित शाह हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना के मुनुगोड़ू में एक जनसभा के लिए पहुंचे थे. रिपोर्ट्स बताती हैं कि शाह ने इस जनसभा के बाद एक होटल में जूनियर एनटीआर से मुलाकात की. उन्होंने एक्टर के साथ ट्विटर पर अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं. इन तस्वीरों में स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एनटीआर हमेशा की तरह डैशिंग लग रहे थे.

फोटोज को देखकर ये भी लगता है कि दोनों ने कुछ देर गहरी बातचीत भी की. अपने ट्वीट में एनटीआर पर तारीफें बरसाते हुए शाह ने लिखा, 'बहुत टैलेंटेड एक्टर और तेलुगू सिनेमा के रत्न Jr NTR के साथ हैदराबाद में एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ.'

एनटीआर ने भी ट्विटर पर गृहमंत्री की पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें शुक्रिया कहा. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'आपसे मिलकर और एक खुशनुमा बातचीत से बहुत खुशी हुई अमित शाह जी. इन तारीफ भरे शब्दों के लिए शुक्रिया.'

It was a pleasure meeting you and having a delightful interaction @AmitShah ji. Thanks for the kind words. https://t.co/Hrn33EuRJh