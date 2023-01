शाहरुख खान के ट्वीट से चर्चा में आ गई 26 साल पहले रिलीज हुई फिल्म, फैन्स बेताब- पूछा कहां देखें

शाहरुख खान के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस ट्वीट में किंग खान ने 1997 में आई हॉलीवुड फिल्म 'गैटेका' (Gattaca) का डायलॉग लिखा है, जिसके बाद फिल्म को लेकर यूजर्स उत्सुक हो गए हैं. शाहरुख के ट्वीट ने फिल्म 'गैटेका' की सर्च बढ़ा दी है. अब हर कोई यही जानना चाहता है कि ये फिल्म आखिर कौन-सी है और इसे कहां देखा जा सकता है. तो आइए हम बताते हैं.

शाहरुख ने मूवी का डायलॉग किया ट्वीट

पहले किंग खान के ट्वीट की बात करते हैं. शाहरुख ने एक खास ट्वीट से फैंस को बड़ी सलाह दी. वो लिखते हैं, 'गैटेका फिल्म, ''मैंने दोबारा वापस आने के लिए कुछ नहीं बचाया.'' मुझे लगता है जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है. आपको अपनी वापसी प्लान नहीं करनी होती. आपको आगे बढ़ना होता है. कभी वापस मत आओ... बल्कि उसे खत्म करने की कोशिश करो जो आपने शुरू किया है. ये बस एक 57 साल के इंसान की सलाह है.'

Gattaca movie “I never saved anything for the swim back” I think life is a bit like that….You aren’t meant to plan your return…U r meant to move forward. Don’t come back…try to finish what u started. Just a 57yr olds’ advice things.