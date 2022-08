एंजेलिना जोली का लुक कॉपी कर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं मरियम नवाज, यूजर्स बोले- शर्म करो...

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहती हैं. मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं. लेकिन फैशनिस्टा मरियम नवाज इन दिनों अपने लुक्स की वजह से पाकिस्तानी आवाम के निशाने पर आ गई हैं. लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. क्या है इसकी वजह, आइए आपको बताते हैं.

मरियम नवाज पर क्यों गुस्सा निकाल रहे लोग?

मरियम नवाज यूं तो अपने पिता नवाज शरीफ की तरह ही पालिटिक्स से जुड़ी हुई हैं. लेकिन वे राजनीति के साथ अपने लुक्स और डिजाइनर सूट्स को लेकर भी लाइमलाइट में रहती हैं. मरियम नवाज के स्टाइल स्टेटमेंट को पाकिस्तान में काफी पसंद किया जाता है. लेकिन इस बार वो अपने लुक की वजह से ट्रोल हो रही हैं.

बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं मरियम नवाज

सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय बाढ़ की वजह से भारी तबाही से जूझ रहा है. लाखों लोग बाढ़ के कारण बेघर हो गए हैं. पाकिस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी का सुकून पलक झपकते ही बाढ़ से आई तबाही में तहस-नहस हो गया है. ऐसे में मरियम नवाज पीड़ित लोगों का साथ देने और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनसे मिलने पहुंचीं.

मरियम नवाज ने अपने दौरे के लिए ब्लैक कलर का सलवार सूट चुना. वे ब्लैक सलवार-कमीज सूट पहनकर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं. इस दौरान मरियम नो मेकअप लुक में सिर पर दुपट्टा पहने दिखीं. उन्होंने पीड़ितों से मिलते हुए अपना फोटोशूट भी कराया.

ब्लैक सलवार सूट में मरियम नवाज के दौरे की तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लेकिन मरियम का लुक देखकर पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि मरियम नवाज का ये लुक हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली से इंस्पायर है.

लोगों का कहना है कि मरियम ने अपने दौरे के लिए एंजलिना जोली के लुक को कॉपी किया है. सोशल मीडिया पर लोग एंजलिना जोली और मरियम नवाज के एक जैसे लुक का कोलाज बनाकर शेयर कर रहे हैं और मरियम को ट्रोल कर रहे हैं.

दरअसल, साल 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तब एंजेलिना जोली ने भी अपने दौरे के लिए ऐसा ही लुक कैरी किया था. इसी को लेकर पाकिस्तान के लोग मरियम नवाज पर निशाना साध रहे हैं.

मरियम नवाज को क्या कह रहे लोग?

एक यूजर ने मरियम नवाज पर अपना गुस्सा निकालते हुए ट्वीट किया- ये हंसने वाला है, सच में? 32 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपने घरों और परिवारों को खो दिया है. वे अपनी बेसिक जरूरतों तक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ये महिला अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर चिंतित है. एंजेलिना जोली बनने के लिए इतनी मेहनत कर रही है. ग्रो अप, तुम हो क्या?

It's laughable. Seriously ? More than 32 million people lost their houses , families , have no access to basic human needs and this woman here is worried about aesthetics . Trying so hard to be Angelina.Grow up .What are you ? 12 ? #AngelinaJolie #MaryamNawaz pic.twitter.com/fVePvyMFJF

एक दूसरे यूजर ने लिखा- एंजेलिना जोली की चीप थर्ड क्लास कॉपी पाकिस्तान में घूम रही है. पूरा परिवार ब्रिटिश बनने की कोशिश में लगा हुआ है. शर्म आनी चाहिए. मरियम नवाज फुल प्रोटोकॉल के साथ बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची हैं. कुछ तो खुदा का खौफ करें.

Cheap third class copy of #AngelinaJolie are roaming around in Pakistan. The whole family is desperately trying to be british. Shame on her. #MaryamNawaz went to met flood affected people of south Punjab with full protocol. Kuch to khuda ka khouf karain.#بغیرت_بڈھی pic.twitter.com/cN3VXkHS9S

— Zartaj Rathore (@RathoreZartaj) August 29, 2022

— Muhammad Umar Saeed (@malik_umar_12) August 30, 2022

Can't believe she spent crores of rupees on official protocol just to have a photo shoot like Angelina Jolie with the flood victims.



That's very unfortunate indeed to keep feeding such dirty elite on taxpayers' money.#عمران_خان_ٹیلی_تھون_مہم @PTIofficial pic.twitter.com/wFCeqjviUn

If you want to see the biggest liar of Pakistan, then see the picture#MaryamNawaz#dramaqueen#بغیرت_بڈھی pic.twitter.com/JwsbFFi0e8

— Shahzeb Vance (@ShahzebVance) August 30, 2022

#MaryamNawaz was given a 7 year prison term for the corruption, along with a 2 million fine. How are these individuals still in power in Pakistan? Her family owns many luxurious apartments and assets in central London, close to Marble Arch and the rest of the UK. #Pakistan https://t.co/SrrIOF5bJR

मरियम नवाज के लुक के बारे में आपकी क्या राय है?