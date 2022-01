'Full House' फेम एक्टर-कॉमेडियन 'Bob Saget' का निधन, होटल के कमरे में मृत पाए गए

'Full House' स‍िटकॉम से मशहूर हुए एक्टर-कॉमेड‍ियन Bob Saget का निधन हो गया है. 65 साल के बॉब फ्लोर‍िडा के एक होटल में मृत पाए गए थे. एक्टर की मौत का कारण अभी पता नहीं चला है. बॉब अपने 'I Don't Do Negative Comedy Tour' के लिए फ्लोर‍िडा में थे. उनके टूर डेट्स इस साल जून तक के थे.



रव‍िवार को ओरलैंडो स्थ‍ित Ritz-Carlton के स्टाफ ने द ऑरेन्ज काउंटी, फ्लोर‍िडा के अध‍िकार‍ियों को इसकी सूचना दी थी. शेर‍िफ के बयान के मुताब‍िक 'मृतक की पहचान बॉब सैगेट के रूप में हुई है और उनकी मौके पर मौत हो गई थी. घटनास्थल से किसी तरह की संदेहास्पद चीज या ड्रग्स बरामद नहीं हुई है.' बॉब की मौत की खबर सुन उनके दोस्तों और सह-कॉमेड‍ियन्स ने शोक जाह‍िर किया है.

India’s Best Dancer 2 winner: 'छोटी हेलेन' Saumya Kamble बनीं विनर, जीते 15 लाख और एक कार

Loving beyond words being on tour —And doing an all new show of standup and music. Hope to see you out there. More dates being added continually as we go further into 2022... For tickets, go to: https://t.co/nqJyTi0Dbk pic.twitter.com/ECSOpGt1K0 December 9, 2021

दोस्तों ने जताया शोक

John Stanos ने लिखा 'मैं टूट गया हूं. मैं पूरी तरह से सदमे में हूं. मुझे उनकी तरह कोई दूसरा दोस्त नहीं मिलेगा. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बॉबी'. जॉन और बॉब दोनों 'Full House' में एक साथ नजर आए थे. बॉब के करीबी दोस्त Norman Lear ने शोक जताते हुए लिखा 'वो एक शानदार शख्स थे और फनी थे, और मेरे दिमाग में जो आता है वो ये कि वे बहुत हिलैर‍ियस थे.' एक्टर Richard Lewis लिखते हैं 'वे सिर्फ हंसाने वाले ही नहीं बल्क‍ि बहुत दयालु इंसान भी थे.'

कौन हैं Srikanth Bolla? जिनकी बायोपिक करने जा रहे हैं Rajkummar Rao

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Bob Saget was as lovely a human as he was funny. And to my mind, he was hilarious. We were close friends and I could not have loved him more. pic.twitter.com/TM8r1hzCfO — Norman Lear (@TheNormanLear) January 10, 2022

बॉब के यादगार काम

बॉब को 'Full House' के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सिंगल डैड Danny Tanner का रोल निभाया था. इसके अलावा बॉब ने कई एक्ट्स, शोज और स्टैंड-अप ग‍िग्स में अपने टैलेंट से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी. वे America's Funniest Home Videos शो में लंबे समय तक होस्ट थे. 2005 में डॉक्यूमेंट्री 'The Aristocrats' में बॉब के सेंस ऑफ ह्यूमर का मजेदार पहलू सबके सामने आया.