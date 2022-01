Oscar जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर Sydney Poitier का निधन, स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि

कुछ लोग मौत के बाद भी अमर रह जाते हैं. कभी शख्स‍ियत की वजह से तो कभी काम के कारण. सिनेमा की दुन‍िया में इतिहास रचने वाले दिग्गज एक्टर Sidney Poitier भी ऐसे ही एक शख्स थे, जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता. Sidney Poitier पहले ब्लैक एक्टर थे जिन्होंने बेस्ट एक्टर के लिए Oscar Award जीता था. गुरुवार को दिग्गज एक्टर Sidney Poitier ने दुन‍िया को अलव‍िदा कह दिया.

Sidney Poitier 94 साल के थे. बहामियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने शुक्रवार को Sidney Poitier के निधन की जानकारी दी. बहामास के डायरेक्टर ऑफ कम्युन‍िकेशंस फॉर द प्राइम मिन‍िस्टर Latrae Rahming ने बताया कि Sidney ने गुरुवार को लॉस एंजेल‍िस स्थ‍ित अपने घर में अंतिम सांस ली. सोशल मीडिया पर सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

पीढ़‍ियों को किया प्रेर‍ित

Sidney ने 1964 में 'Lilies of the Field' फिल्म में अपने बेहतरीन अभ‍िनय के लिए ऑस्कर जीता था. वे पहले ब्लैक शख्स थे जिन्होंने ऑस्कर्स में अपनी मौजूदगी के जर‍िए दूसरों के लिए रास्ता बनाया था. सिव‍िल राइट्स मूवमेंट के दौर में उनके काम ने पीढ़‍ियों को प्रेर‍ित किया, उन्होंने दूसरे ब्लैक लोगों की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत की थी.

Sidney ने 1950 और 1960 के दशक में अपने काम के जर‍िए अमेर‍िका में बदलाव को बढ़ावा दिया. उस दौर में जब देश में नस्लवाद बढ़ रहा था तब Sidney के काम ने नागर‍िकता अध‍िकार आंदोलन और अलगाववादी जैसी समस्याओं को चुनौती दी. Sidney बड़े पर्दे के ऐसे कलाकार थे जिनकी तरफ इंडस्ट्री विकास की कहान‍ियों के लिए पहुंचती थी.

Sidney Poitier की कुछ मशहूर फिल्मों में 'Lilies of The Field' के अलावा 'The Defiant Ones', 'A Patch of Blue', 'A Raisin in the Sun' आद‍ि शामिल हैं. थ‍िएटर के माल‍िकों ने 1967 में Sidney को साल का नंबर 1 स्टार घोष‍ित किया था. किसी ब्लैक एक्टर के लिए यह पहली उपलब्ध‍ि थी.

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया था सम्मान‍ित

साल 2009 में अमेर‍िका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने Sydney को Presidential Medal of Freedom (स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक) से नवाजा था. ओबामा के मुताब‍िक, 'Sydney ने ना केवल लोगों का मनोरंजन किया बल्क‍ि उन्हें दिशा भी दिखाई...सिल्वर स्क्रीन की उस ताकत को दर्शाया जो सभी को एक-दूसरे के करीब लाती है.'