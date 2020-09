जब रवि किशन की डिग्री को लेकर मचा था बवाल, विवादों से पुराना है वास्ता

सांसद ने की वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात सांसद रवि किशन ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की और उनसे कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करने के साथ-साथ गोरखपुर क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था एवं वित्त की व्यवस्था को और भी मज़बूत करने के लिए विस्तार से चर्चा की सांसद रवि किशन ने वित्त राज्य मंत्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री के प्रति भी आभार ज्ञापित किया जिन्होंने 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज दिलाने का कार्य किया प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक कर दिया है यानी नवंबर माह तक देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल के अलावा प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा .कोरोनावायरस महामारी में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कई बड़े कार्य की है . श्री ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भी अनुरोध किया उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार श्रमिकों तथा कृषकों के लिए अलग बजट का प्रावधान किया है इसके साथ ही साथ मछली पालन तथा मधुमक्खी पालन हेतु एक निश्चित बजट आवंटित किया है ग्रामीण लोगों में रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत अलग धन आवंटित किया गया है इसके साथ ही साथ श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की उम्र पूरी करने पर ₹3000 माह न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है संपूर्ण देशवासियों को 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया है जिसमें किसान एवं छोटे उद्यमी सस्ते कर्ज पर ऋण ले सकते हैं और नए उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं अब ऐसे में जनप्रतिनिधि इन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करें.सांसद ने वित्त राज्यमंत्री से मुलाकात में इस बात का भी अनुरोध किया की गोरखपुर क्षेत्र में वैसे तो राज्य सरकार का अपना प्रयास काफी सराहनीय है माननीय मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकताओं में रहता है लेकिन केंद्र के स्तर से बैंकिंग व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सकता है और गोरखपुर की जनता को बेहतर लाभ दिया जा सकता है . सांसद ने बताया कि आज उनकी मुलाकात काफी सुखद रही . वित्त से जुड़े हुए कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत रूप में चर्चा हुई निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में #गोरखपुर क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा.

